Der durch seinen Lebenslauf dokumentierte klare Fokus auf monetäre Fragestellungen ziele auf der einen Seite auf die Grundidee der Unabhängigkeit der EZB von politischer Einflussnahme ab. Auf der anderen Seite habe die EZB trotz ihrer im Statut festgehaltenen Unabhängigkeit immer wieder eine politische Rolle, wie die Krisen der Vergangenheit gezeigt hätten. „Während direkte Erfahrung in der Politik ein Vorteil sein kann, dürfte de Cos durch seine geldpolitische Erfahrung aber genau wissen, dass eine Notenbank nicht im luftleeren Raum agiert“, sagte de la Rubia.