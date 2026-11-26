Der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird laut einem Bericht der „Financial Times“ Nachfolger von Chefin Christine Lagarde als Chef der Europäischen Nationalbank (EZB). De Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und war früher Präsident der spanischen Notenbank.
„Hernandez de Cos ist durch und durch ein Zentralbanker, der praktisch sein gesamtes Berufsleben in Notenbanken beziehungsweise zentralbanknahen Institutionen verbracht hat“, erläuterte der deutsche Volkswirt Cyrus de la Rubia.
Der durch seinen Lebenslauf dokumentierte klare Fokus auf monetäre Fragestellungen ziele auf der einen Seite auf die Grundidee der Unabhängigkeit der EZB von politischer Einflussnahme ab. Auf der anderen Seite habe die EZB trotz ihrer im Statut festgehaltenen Unabhängigkeit immer wieder eine politische Rolle, wie die Krisen der Vergangenheit gezeigt hätten. „Während direkte Erfahrung in der Politik ein Vorteil sein kann, dürfte de Cos durch seine geldpolitische Erfahrung aber genau wissen, dass eine Notenbank nicht im luftleeren Raum agiert“, sagte de la Rubia.
Frankreichs Schulden könnten zur Feuertaufe werden
Eine mögliche Feuertaufe könnte laut Experten auf den künftigen EZB-Chef zukommen, wenn Frankreich angesichts seiner Schuldenprobleme an den Anleihemärkten in Schwierigkeiten geraten sollte.
Mitte Oktober musste Lagarde bereits Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt dämpfen. Es liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, betonte sie. Bei Investoren ging die Sorge um, dass politisches Gerangel im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr die Bemühungen der Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte.
Die EZB verfügt mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann. Es wurde bisher allerdings noch nie eingesetzt.
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