Das hatte der damalige südkoreanische Verteidigungsminister Ahn Gyu-back im August erklärt und von einer groben Schätzung gesprochen. Die Federation of American Scientists (FAS) geht hingegen von ungefähr 60 nordkoreanischen Atomsprengköpfen aus. Diesen Wert führt auch das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) an. Seit 2006 hat Nordkorea sechs Atomwaffentests durchgeführt, der bisher letzte fand im September 2017 statt.