Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Ausbau seines Nuklearprogramms mit Blick auf taktische Atomwaffen gefordert. Der Status seines Landes als Atommacht sei „absolut unantastbar“, sagte er beim Besuch einer Nuklearanlage. Laut südkoreanischen Angaben hat das Nachbarland bereits bis zu 120 Atomsprengköpfe.
Das hatte der damalige südkoreanische Verteidigungsminister Ahn Gyu-back im August erklärt und von einer groben Schätzung gesprochen. Die Federation of American Scientists (FAS) geht hingegen von ungefähr 60 nordkoreanischen Atomsprengköpfen aus. Diesen Wert führt auch das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) an. Seit 2006 hat Nordkorea sechs Atomwaffentests durchgeführt, der bisher letzte fand im September 2017 statt.
Vor fünf Jahren hatte Kim die Entwicklung kleinerer Atomwaffen als strategisches Ziel genannt. Ob das Land mittlerweile tatsächlich einsatzfähige taktische Nuklearwaffen hat, ist nicht unabhängig überprüfbar. Erst vergangene Woche berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, dass Nordkorea seine bestehende Atomanlage Yongbyon seit September weiter ausbaue. Die Ausweitung des Urananreicherungsprogramms sei „weiterhin höchst besorgniserregend“, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.
Taktische vs. strategische Atomwaffen
Die Rüstungsindustrie müsse der Nutzung taktischer Atomwaffen mit unterschiedlichen Einsatzprofilen Aufmerksamkeit widmen, sagte Kim jetzt. Jeder Versuch, den verfassungsmäßig verankerten Status als Atommacht infrage zu stellen, werde als „offene Kriegserklärung“ betrachtet. Als taktische Atomwaffen werden kleinere Atomsprengköpfe mit geringerer Sprengkraft bezeichnet. Im Gegensatz zu strategischen Nuklearwaffen dienen sie nicht vordergründig der Abschreckung, sondern werden in militärischen Konflikten zielgerichtet eingesetzt.
Wegen seines Atom- und Raketenprogramms ist Nordkorea seit 2006 mit weitreichenden UNO-Sanktionen belegt. Der Kreml hat mit seinem Veto 2024 jedoch die Verlängerung eines Gremiums verhindert, dass die Einhaltung der Strafmaßnahmen überwacht hatte.
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