Während sich große Teile Österreichs in eine Schneedecke hüllen, führt der „erste Schneefall“ bei Ski-Pensionistin Mirjam Puchner zu einem besonderen Moment der Realisation.
„Wenn du mit einer Tasse Tee zuhause stehst, der erste Schnee fällt und du realisierst, dass es der erste Winter sein wird, bei dem du zuhause sein wirst und nicht die Taschen packen und reisen wirst“, schreibt Puchner auf Instagram zu einer Story, die auch die Winterlandschaft vor ihrer Haustür zeigt.
Nachdem die 34-Jährige im Sommer ihre Ski-Karriere offiziell beendet hat, genießt sie derzeit die Zeit abseits des Weltcup-Trubels. Dazu gehört auch, dass Puchner in diesen Wochen eben nicht nach Nordamerika aufbrechen und auch ansonsten nicht zu stressigen, Ski-bedingten Reisen antreten muss.
Tennisschläger statt Ski
„Vorfreude pur“, so die Salzburgerin. Dennoch wagt auch sie sich vor die Haustür und bleibt sportlich aktiv. „Liebs jetzt schon. Trotzdem geh ich jetzt Tennis spielen“, verrät das ehemalige ÖSV-Ass nämlich in einer weiteren Story.
Die Speed-Spezialistin gewann in ihrer Laufbahn zwei Silbermedaillen bei Großereignissen, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Super-G und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt. Außerdem feierte Puchner zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und fuhr insgesamt neunmal aufs Podest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.