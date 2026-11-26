Unbemerkt mit Künstlicher Intelligenz sprechen, ohne dass andere mithören: Ein kleiner Sensor am Zahn könnte das künftig ermöglichen. Er erkennt Wörter, die man natürlich, jedoch lautlos und unsichtbar für andere spricht.
Das Gerät sitzt wie eine kleine Spange zwischen einem hinteren Backenzahn und der Wange. Von außen ist es nicht zu sehen. Im Gehäuse befinden sich ein Sensor, eine Batterie und die Elektronik für die drahtlose Datenübertragung. Invisispeech wurde von Forschenden des Sensing, Interaction & Perception Lab (SIPLAB) unter der Leitung von Christian Holz, Professor für Informatik an der ETH Zürich, entwickelt.
So funktioniert Invisispeech: Der Träger oder die Trägerin des Geräts formt mit der Zunge lautlos Wörter, ganz so wie beim regulären Sprechen, jedoch ohne Töne zu erzeugen oder die Lippen zu bewegen. Schon dabei entstehen winzige Schwingungen, die vom Sensor erfasst werden können. Dieser sendet die Messdaten an ein Smartphone, wo ein von ETH-Forschenden entwickeltes KI-Modell die lautlose Sprache erkennt und die eingegebenen Befehle ausführt.
„Das Gerät selbst ist so klein, dass man es bequem im Mund tragen kann“, sagt Doktorandin Yijing Jiang. Invisispeech lässt sich demnach unkompliziert einsetzen und wieder herausnehmen, ohne dass ein Eingriff in den Körper nötig ist. Anders als Gehirn-Computer-Schnittstellen misst das Gerät keine Hirnsignale. Es erfasst nur die winzigen Schwingungen im Mund, die beim lautlosen Formen von Wörtern entstehen.
„Invisispeech ermöglicht fundamental neue Interaktionsmöglichkeiten: die unsichtbare Eingabe von Kommandos an eine KI über natürliche Sprache“, erklärt Holz. Daraus ergäben sich vielfältige Perspektiven – von der Unterstützung im Alltag über barrierefreie Kommunikation bis hin zur Steuerung von KI-Brillen. Die Technologie könnte damit eine neue, unauffällige Schnittstelle zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz schaffen.
Was das Gerät schon kann
In Studien mit 15 Personen erkannte Invisispeech rund 90 Prozent von 50 vorgegebenen englischen Befehlen korrekt. Dafür musste das System nur kurz auf die jeweilige Person eingestellt werden. Auch Hintergrundlärm beeinträchtigte die Erkennung kaum, was einen Vorteil gegenüber aktuellen Mikrofon-basierten Systemen darstellen soll, gerade in Alltagsumgebungen.
Zu den bereits getesteten Anwendungsszenarien gehören das Ein- und Ausschalten von Geräten per Sprachbefehl, das Abrufen von Informationen während einer Sitzung mit Anzeige auf dem Smartphone sowie das Übersetzen fremdsprachiger Inhalte unterwegs mithilfe einer KI-Brille – alles, ohne hörbar sprechen zu müssen.
Privat mit KI kommunizieren
Noch ist die Technik allerdings nicht alltagstauglich. Vor allem längere und komplexere Sätze sowie die zuverlässige Erkennung beim Gehen und bei schnellen Bewegungen stellen die Forschenden vor Herausforderungen.
Langfristig soll das Gerät aber laut der ETH auch natürliche Gespräche mit KI ermöglichen. Nutzerinnen und Nutzer könnten Fragen lautlos mit der Zunge formen und die Antworten über Ohrhörer hören. So ließe sich beispielsweise im Zug eine Frage an einen KI-Assistenten richten, ohne dass Sitznachbarn etwas davon mitbekommen.
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