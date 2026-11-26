So funktioniert Invisispeech: Der Träger oder die Trägerin des Geräts formt mit der Zunge lautlos Wörter, ganz so wie beim regulären Sprechen, jedoch ohne Töne zu erzeugen oder die Lippen zu bewegen. Schon dabei entstehen winzige Schwingungen, die vom Sensor erfasst werden können. Dieser sendet die Messdaten an ein Smartphone, wo ein von ETH-Forschenden entwickeltes KI-Modell die lautlose Sprache erkennt und die eingegebenen Befehle ausführt.