Der Hintergrund ist die Festnahme von Dragan J. Vucicevic, dem Inhaber des serbischen Boulevardblatts „Informer“ und des gleichnamigen TV-Senders, am Mittwoch. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er „anhaltend Panik und Unruhe“ verbreitet sowie die Justiz behindert. Mitte November hatten 97 Personen Anzeige gegen Vucicevic erstattet, die in Publikationen und Sendungen von „Informer“ immer wieder als „fremde Söldner, Extremisten und Zerstörer des Staats“ bezeichnet worden waren. Darunter sind unter anderem auch Bürgerinnen und Bürger, die an den Protesten gegen die Regierung teilgenommen hatten.