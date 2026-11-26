Serbiens Ex-Präsident Aleksandar Vucic hat damit gedroht, in den Hungerstreik zu treten. Er werde in diesem Fall jegliche medizinische Hilfe schriftlich untersagen, kündigte er an.
Der Hintergrund ist die Festnahme von Dragan J. Vucicevic, dem Inhaber des serbischen Boulevardblatts „Informer“ und des gleichnamigen TV-Senders, am Mittwoch. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er „anhaltend Panik und Unruhe“ verbreitet sowie die Justiz behindert. Mitte November hatten 97 Personen Anzeige gegen Vucicevic erstattet, die in Publikationen und Sendungen von „Informer“ immer wieder als „fremde Söldner, Extremisten und Zerstörer des Staats“ bezeichnet worden waren. Darunter sind unter anderem auch Bürgerinnen und Bürger, die an den Protesten gegen die Regierung teilgenommen hatten.
Das 2012 gegründete Unternehmen „Informer“ betreibt unter demselben Markennamen einen Fernsehsender, ein Online-Portal sowie eine gedruckte Boulevardzeitung, eines der auflagenstärksten Print-Produkte in Serbien. Insgesamt werden Millionen Menschen in dem Land erreicht. Erst vor Kurzem hatte Serbiens Regulierungsbehörde für elektronische Medien (REM) wegen Verstößen gegen Wahlkampf-Vorschriften die Ausstrahlung bestimmter Programme des TV-Senders eingeschränkt. Vucicevic hatte in TV-Auftritten die Polizei aufgefordert, Gewalt gegen Demonstrierende anzuwenden und ihnen die „Rippen zu zerschlagen“.
Kandidaten im Wahlkampf beleidigt
Während des Wahlkampfs hatten die Medien des Unternehmens dann die oppositionelle Studierendenbewegung beschimpft und einzelne Vertreterinnen und Vertreter beleidigt. De Lise erreichte mit 140 Mandaten schließlich eine klare Parlamentsmehrheit. Für den 27. Dezember wurde nun die Präsidentschaftswahl angekündigt, nachdem Vucic Ende September vorzeitig zurückgetreten war. Regulär hätte seine Amtszeit bis Mitte Mai nächsten Jahres gedauert.
Vucic hatte seine politische Laufbahn in den frühen Neunzigerjahren in der ultranationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) des 2018 rechtskräftig wegen Kriegsverbrechen verurteilten Vojislav Seselj begonnen. 2008 trennte er sich, um sich der neu gegründeten Serbischen Fortschrittspartei (SNS) anzuschließen. Seselj war übrigens 2006 während der UNO-Kriegsverbrecherprozesse in Hungerstreik getreten, um sich das Recht zu erkämpfen, sich selbst zu verteidigen.
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