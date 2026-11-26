Untersuchungen zu Umweltschäden laufen

Besonders die große Menge Treibstoff an Bord bereitet den Behörden nun Sorge: „Wir beobachten aufmerksam, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben könnte“, erklärte Gárriz. Aktuell wird geprüft, wie hoch die Schäden sind und ob man zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss. „Zurzeit warten wir auf die laufenden Bewertungen und darauf, wie sich dieser Vorfall möglicherweise weiterentwickelt.“