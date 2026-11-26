Ein Crewmitglied tot
Frachter mit 7000 Tonnen Diesel vor Ibiza gesunken
Vor der Küste der spanischen Insel Ibiza ist ein Frachter im Meer versunken. Ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben. Das Unglück ereignete sich rund 50 Kilometer vor der Küste – das Schiff hatte 7000 Tonnen Diesel geladen. Es werden Umweltschäden befürchtet.
Der Frachter Med Emre geriet in der Nacht auf Donnerstag nordwestlich von Ibiza in Notlage. Das 120 Meter lange Schiff fuhr unter maltesischer Flagge und befand sich auf dem Weg von Algeciras nach Barcelona. Der Tanker wurde 2019 erbaut.
16 Crewmitglieder gerettet
Es handelt sich um ein Chemikalientransportschiff, das mit Dieselkraftstoff beladen war. Ein Besatzungsmitglied kam bei dem Unglück um, 16 weitere überlebten den Untergang, wie „Ultima Hora“ berichtete. Wegen der Gefahr eines Treibstoffaustritts wurden Notfallprotokolle aktiviert.
Der Kapitän hatte laut dem Generaldirektor für Notfälle und Inneres der balearischen Regierung, Pablo Gárriz, um 1.20 Uhr Alarm geschlagen. Es hatte einen Wassereinbruch gegeben, der das Schiff erst zur Seite kippen und dann untergehen ließ.
Untersuchungen zu Umweltschäden laufen
Besonders die große Menge Treibstoff an Bord bereitet den Behörden nun Sorge: „Wir beobachten aufmerksam, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben könnte“, erklärte Gárriz. Aktuell wird geprüft, wie hoch die Schäden sind und ob man zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss. „Zurzeit warten wir auf die laufenden Bewertungen und darauf, wie sich dieser Vorfall möglicherweise weiterentwickelt.“
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