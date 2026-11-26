Nach dem Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Rom (2:2) am Mittwochabend gibt’s schwere Vorwürfe gegen die Gästefans.
Wie mehrere französische Medien berichten, sollen aus dem Fanblock der Römer Affenlaute und rassistische Beleidigungen zu hören gewesen sein. Auch von Hitlergrüßen ist die Rede.
Paris Saint-Germain reagierte bereits auf die Vorwürfe. „Es werden derzeit Untersuchungen durchgeführt, um diese Berichte vollständig aufzuklären“, meint der Klub gegenüber „Le Parisien“. Man nehme die Sache „sehr ernst“, heißt es. Es drohen nun saftige Strafen.
PSG lässt daheim Punkte liegen
Zum Sportlichen: Die Roma ging im Prinzenpark-Stadion schon in der 5. Minute durch den aufgerückten Innenverteidiger Mario Hermoso in Führung. Der Titelverteidiger, bei dem die Offensivstars Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia nach Kreuzbandrissen lange ausfallen, wirkte beeindruckt. Verteidiger Illia Sabarnyi gelang nach einem Eckball dennoch der Ausgleich (31.).
PSG agierte kaum überzeugend. Der nach einer Stunde eingewechselte Ousmane Dembele ließ die Heim-Fans aber erneut jubeln. Nach einem Elferpfiff blieb der Stürmerstar vom Punkt eiskalt (62.). Doch die Roma kam ebenfalls per Elfer zum 2:2. Donyell Malen verwertete, nachdem Vitinha einen Schuss mit der Hand geblockt hatte.
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