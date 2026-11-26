PSG agierte kaum überzeugend. Der nach einer Stunde eingewechselte Ousmane Dembele ließ die Heim-Fans aber erneut jubeln. Nach einem Elferpfiff blieb der Stürmerstar vom Punkt eiskalt (62.). Doch die Roma kam ebenfalls per Elfer zum 2:2. Donyell Malen verwertete, nachdem Vitinha einen Schuss mit der Hand geblockt hatte.