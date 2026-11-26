Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Dies hatte die NADA im Juni bekannt gegeben. Als Nationalspielerin gehört Freigang zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für den die strengsten Meldepflichten gelten. Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut NADA in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt.