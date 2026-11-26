Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang erhält wegen verpasster Dopingtests eine Sperre bis zum 7. Oktober 2027.
Auf einen entsprechenden Vergleich einigten sich die Anti-Doping-Agenturen WADA und NADA sowie der Deutsche Fußball-Bund und Freigang, wie die NADA mitteilte. Freigang meldete sich mit einem emotionalen Posting zu Wort – hier zu sehen im Video:
Ihre Sperre wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien gilt auch für den Trainingsbetrieb bei Bundesligist Eintracht Frankfurt.
Bitteres WM-Aus
Die 28-Jährige ist ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt – knapp zweieinhalb Monate nach dem Ende der WM-Endrunde in Brasilien. Zwei Monate vor Ablauf der Sperre darf Freigang wieder mit einer Mannschaft trainieren.
Viel Aufsehen in der Fußball-Szene
Der Fall hat für viel Aufsehen im Fußball gesorgt: Freigang ist Kapitänin der Eintracht. Sie gehört zudem seit vielen Jahren zum Kader des Nationalteams und hat bisher 45 Länderspiele (17 Tore) bestritten. Suspendiert war Freigang nicht, sie trainierte und spielte zuletzt auch für Frankfurt.
Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Dies hatte die NADA im Juni bekannt gegeben. Als Nationalspielerin gehört Freigang zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für den die strengsten Meldepflichten gelten. Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut NADA in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt.
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