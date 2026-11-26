36 weitere Monate

Heute sind es eben Anna Gasser, Marco Schwarz, Fabio Gstrein und Co., die an ihrer Grundlagenausdauer ebenso auf Technogym-Geräten feilen, wie sie die Muskelpartien definieren und ihre Schnellkraft pushen. Und das noch zumindest bis 2029. Der Vertrag mit dem ÖSV wurde um 36 Monate verlängert. ÖSV-Generalsekretär Jan Überall besiegelte die verlängerte Partnerschaft mit einem Besuch in der Technogym-Österreich-Zentrale in Leonding.