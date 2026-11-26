Anna Gasser, Marco Schwarz und Co. schuften, strampeln und schwitzen weiterhin mit Technogym. Der Fitness- und Gym-Riese verlängerte seine Sponsoren-Partnerschaft mit dem ÖSV um weiter drei Jahre.
„Die Verbindung zwischen Österreichs Skisport und Technogym reicht weit zurück“, sagt Gottfried Wurpes, CEO von Technogym Österreich: „Hermann Maier hat auf unseren Geräten trainiert, als er Ende der Neunziger die Skiwelt auf den Kopf stellte. Marcel Hirscher hat hier die Grundlage für eine Ära gelegt, die Österreich so schnell nicht vergessen wird. Seit fast 20 Jahren ist daraus eine feste Partnerschaft mit dem ÖSV geworden.“
36 weitere Monate
Heute sind es eben Anna Gasser, Marco Schwarz, Fabio Gstrein und Co., die an ihrer Grundlagenausdauer ebenso auf Technogym-Geräten feilen, wie sie die Muskelpartien definieren und ihre Schnellkraft pushen. Und das noch zumindest bis 2029. Der Vertrag mit dem ÖSV wurde um 36 Monate verlängert. ÖSV-Generalsekretär Jan Überall besiegelte die verlängerte Partnerschaft mit einem Besuch in der Technogym-Österreich-Zentrale in Leonding.
Hoffentlich wirkt sich die Vertragsverlängerung auch positiv auf die Performance der ÖSV-Stars in der laufenden WM-Saison aus. Im Februar wird in Crans Montana wieder Gold, Silber und Bronze gerittert.
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