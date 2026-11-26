Verständnis zeigte der NEOS-Staatssekretär für die immer wieder geäußerte Ungeduld beim Thema Entbürokratisierung. „Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, wobei ich Zweifel habe, ob es die Römer mit neun verschiedenen Bauordnungen überhaupt geschafft hätten“, so Schellhorn mit Blick auf sein Lieblingsthema Föderalismus. „Wir haben gezeigt, was auf Bundesebene möglich ist mit Zusammenarbeiten“, nun müsse man in die föderale Tiefe gehen, appellierte er einmal mehr an die Länder für mehr Reformbereitschaft.