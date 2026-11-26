Wollte Beamtin Treppe hinunterstoßen

Beim Eintreffen der Polizisten machte der 22-Jährige wirre Angaben und sprach Drohungen gegen die Frau aus. Doch damit nicht genug: Als er schließlich versuchte, eine Polizistin die Stiegen hinunterzustoßen, schritten die Beamten ein und nahmen den Mann vorläufig fest.