Mit einem Hammer soll ein 22-Jähriger am Mittwochmorgen in Wien-Floridsdorf versucht haben, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Nachbarin zu verschaffen. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation weiter.
Gegen 7.25 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu dem Wohnhaus gerufen. Der junge Mann soll zuvor mit einem Werkzeug gegen die Wohnungstüre seiner Nachbarin vorgegangen sein.
Wollte Beamtin Treppe hinunterstoßen
Beim Eintreffen der Polizisten machte der 22-Jährige wirre Angaben und sprach Drohungen gegen die Frau aus. Doch damit nicht genug: Als er schließlich versuchte, eine Polizistin die Stiegen hinunterzustoßen, schritten die Beamten ein und nahmen den Mann vorläufig fest.
Bei dem Einsatz stellten die Polizisten einen Hammer sowie ein Messer sicher. Gegen den Tatverdächtigen wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.
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