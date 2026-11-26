Ob und dass Pilnacek seine Beratungstätigkeiten hauptsächlich der ÖVP habe angedeihen lassen, könne er nicht beurteilen: „Dafür habe ich keine Erklärung.“ Auch habe er selbst nie eine Beratung in Auftrag gegeben: „Es ist nicht so, dass wir uns zusammensetzen, unsere Kalender vergleichen und sagen: ,Mit wem hast du dich so getroffen?‘“ führt Nehammer aus. Aber natürlich sei „Christian Pilnaceks Ruf als Experte weithin bekannt“ gewesen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte laut ihrem Auswertungsbericht bei der Auswertung des Laptops zahlreiche Korrespondenz zwischen Pilnacek und ÖVP-Funktionären gefunden.