Die Befragung von ehemaligen und aktuellen ÖVP-Spitzen im U-Ausschuss, inzwischen leicht spöttisch als „Black Week“ tituliert, ist am Donnerstag mit Altkanzler Karl Nehammer ins Finale gegangen. Der stellte gleich zu Beginn klar, dass er sich frage, warum er hier geladen sei. Seine Lebensrealität als Bundeskanzler sei zum Zeitpunkt des Ablebens von Christian Pilnacek eine völlig andere gewesen.
„Ich verstehe gar nicht, warum ich überhaupt in die Geschichte reingekommen bin“, so Karl Nehammer am Donnerstag vor dem U-Ausschuss. Er sei damals als Bundeskanzler mit zahlreichen Themen konfrontiert gewesen, unter anderem mit dem Terrorangriff der Hamas in Israel: „Meine Lebensrealität war damals eine andere – so tragisch der Tod von Christian Pilnacek auch war.“
Mit dem mächtigen Justiz-Sektionschef habe er vor allem in seiner Zeit als Innenminister dienstliche Anknüpfungspunkte gehabt. (Anm. Nehammer war von Jänner 2020 bis Ende 2021 Bundesminister für Inneres.) Da sei es um die Neuaufstellung des Verfassungsschutzes und die Befugnisse der ermittelnden Beamten gegangen.
„War in diesen Fall nicht involviert“
Vom Tod Pilnaceks habe er „vermutlich“ von seinem Kabinettschef im Kanzleramt noch am selben Tag erfahren, habe aber dann mehrere Sitzungen und einen Staatsbesuch am besagten 20. Oktober 2023 gehabt: „Das klingt so abwertend, das möchte ich nicht. Aber meine Tage als Kanzler waren damals sehr dynamisch.“ In weitere Ermittlungsschritte, die Ausfolgung von Datenträgern an Pilnaceks Witwe oder Ähnliches sei er nicht involviert gewesen, lässt Nehammer die FPÖ wissen.
Gerüchte um „Il Cavalluccio“-Tape
Vom besagten „Pilnacek-Tape“, welches im Wiener Nobelitaliener „Il Cavalluccio“ aufgenommen wurde, habe er lediglich „aus den Medien“ erfahren, wann und wie genau, könne er heute nicht mehr sagen, so Nehammer. Allerdings habe es davor „Gerüchte“ gegeben, so Nehammer auf die Frage von Sophie Wotschke (NEOS): „Es wird in der Politik oft viel geredet. Niemand hat etwas Konkretes gewusst, es wurde viel gemunkelt.“ Dass er bei Medien diesbezüglich interveniert habe, bestritt Nehammer. Lediglich nachdem diese Vorwürfe gegen ihn aufgekommen seien, habe er telefonisch nachgefragt.
Offiziell hatte sich Nehammer nach der Veröffentlichung der Audio-Mitschnitte im November 2023, in denen Pilnacek über Interventionsansuchen aus den Reihen der ÖVP spricht, in einem Pressestatement nach dem Ministerrat geäußert: „Ich habe damals klar gesagt, ich empfinde es als pietätlos, auf dem Rücken einer verstorbenen Person, die sich nicht mehr dazu äußern kann, Politik zu machen.“ Dies habe er auch wiederholt so gesagt, wenn man ihn danach gefragt habe.
Sektionschef Pilnacek als Koalitionsbedingung?
Nina Tomaselli von den Grünen wollte von Nehammer wissen, ob er Wahrnehmungen dazu habe, dass es bei den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen ein Wunsch gewesen sei, dass Pilnacek im Justizministerium seine Funktion behalte: „Konkret habe ich keine Erinnerungen daran, aber Christian Pilnacek war ein profilierter Jurist.“ Es wäre daher nachvollziehbar, so Nehammer, der damals als türkiser Generalsekretär Teil des Verhandlungsteams war. Ex-Justizministerin Alma Zadić hatte dies bei ihrer Befragung ausgesagt, dass es Druck für die Beibehaltung von Pilnacek als Sektionschef im Justizressort vonseiten der ÖVP gegeben hatte.
Ob und dass Pilnacek seine Beratungstätigkeiten hauptsächlich der ÖVP habe angedeihen lassen, könne er nicht beurteilen: „Dafür habe ich keine Erklärung.“ Auch habe er selbst nie eine Beratung in Auftrag gegeben: „Es ist nicht so, dass wir uns zusammensetzen, unsere Kalender vergleichen und sagen: ,Mit wem hast du dich so getroffen?‘“ führt Nehammer aus. Aber natürlich sei „Christian Pilnaceks Ruf als Experte weithin bekannt“ gewesen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte laut ihrem Auswertungsbericht bei der Auswertung des Laptops zahlreiche Korrespondenz zwischen Pilnacek und ÖVP-Funktionären gefunden.
ÖVP-Granden lehnten Kameraschwenk ab
Für Wirbel sorgte bereits in der Früh die erneute Weigerung eines ÖVP-Politikers, sich als Auskunftsperson filmen bzw. fotografieren zu lassen. Nehammer hatte dies auch, wie bereits seine Parteikollegen Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Wolfgang Sobotka abgelehnt.
Die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und Parlamentsredakteure sprach in einer Aussendung dazu von „Message Control im U-Ausschuss“: „Die Möglichkeit, den Kameraschwenk abzulehnen, sollte Auskunftspersonen schützen, die nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen. Auf führende Politikerinnen und Politiker trifft das nicht zu, egal ob sie noch im Amt sind oder nicht. Bei anderen Anlässen suchen sie Öffentlichkeit und Kameras geradezu“, sagt Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung. Auch wenn natürlich grundsätzlich festgehalten werden muss, dass die Auskunftspersonen – und zwar alle – dieses Recht haben.
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