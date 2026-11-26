Der FC Red Bull Salzburg empfängt am Donnerstagabend (18.45, live auf ServusTV und im Krone.at-Liveticker) in der Europa League den armenischen Meister Ararat-Armenia. Um trotz der Wetterkapriolen in ganz Österreich das Spiel zu sichern, packen bei den Bullen alle mit an.
Raus die Schaufeln – der Winter kommt!
Beim FC Red Bull Salzburg wurden im Laufe des späten Donnerstagvormittags sämtliche Schneeschaufeln ausgepackt, um Frau Holle Herr zu werden. Diese hat es in der Mozartstadt und in den Gauen ordentlich schneien lassen.
30 Mitarbeiter von Red Bull Salzburg packten mit an
Da die Bullen am Abend ein Europacupspiel gegen Ararat-Armenia ausrichten und die Rasen, packten rund 30 Mitarbeiter – darunter auch Leute aus der Verwaltung und dem Scouting – mit an, um den Schneemassen Herr zu werden.
In der Red Bull Arena gibt es zwar eine Rasenheizung, doch auch dieser sind Grenzen gesetzt. In weiser Voraussicht hatten die Salzburger auch vorab Planen ausgelegt, um den Schnee einfacher vom Rasen transportieren zu können.
Zudem steht der Verein an solchen Tagen immer im Austausch mit dem Airport Salzburg, um von der Wetterexpertise der dortigen Spezialisten zu profitieren.
Dem Spiel gegen den armenischen Titelträger sollte daher nichts im Wege stehen.
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