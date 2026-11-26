Weitere prominente Töchter

Sykora war übrigens nicht der einzige klingende Namen, der in Hippach am Donnerstag am Start war. Auf Rang 22 landete die Kanadierin Logann Guay. Die 17-Jährige ist die Tochter von Erik Guay. Der gewann 2011 WM-Gold in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und krönte sich sechs Jahre später in St. Moritz zum Super-G-Weltmeister. Zudem holte er dort auch noch Silber in der Abfahrt. Platz 24 holte sich die Britin Brooke Baxter. Die 18-Jährige ist die Tochter von Alain Baxter. Der Slalomspezialist war Anfang der 2000er-Jahre viermal beim Weltcup in die Top-10 gefahren. Bei Olympia 2002 in Salt Lake City holte er dann Bronze im Slalom – die Medaille wurde ihm aber wieder abgenommen, da er eine positive Dopingprobe ablegte. Bronze erbte damals Benjamin Raich.