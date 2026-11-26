Gut 50 alpine Damen-Rennen weist die FIS-Datenbank für die Saison 2026/27 seit Ende Juli bereits aus. Vom National Junior Race bis zum Weltcup. Mit Siegerinnen aus über 15 Nationen, darunter Großmächte wie Spanien, Chile und Australien. Bis Donnerstag nicht dabei waren die ÖSV-Girls. Diese „Schmach“ wurde jetzt aber bei einem Riesentorlauf in Hippach von einem großen Namen des heimischen Skisports getilgt.
Sowohl in der Saison 1996/97 als auch im Winter 1997/98 gab es im Kampf um die kleine Kristallkugel im Slalom kein Vorbeikommen an ihm: Thomas Sykora. Insgesamt neun Siege – darunter zwei am Ganslernhang in Kitzbühel und je einer bei den Klassikern in Wengen und Madonna – feierte der Niederösterreicher in seiner Karriere. Bei Olympia in Nagano 1998 holte Bronze im Slalom. Seit Jahren ist der mittlerweile 58-Jährige nun als Kamerafahrer für den ORF im Einsatz. Und auch als Betreuer für seine Tochter Romy, die ihre erste Saison im ÖSV-C-Kader bestreitet.
Dritter Sieg auf FIS-Ebene
Ein gewaltiges Ausrufezeichen diesbezüglich setzte die 19-Jährige, die bereits ihre zweite Saison auf Marcel Hirschers Van Deer-Latten bestreitet, am Donnerstag im Tiroler Zillertal. Bei einem FIS National Junior-Riesentorlauf in Hippach carvte im ersten Durchgang auf Rang zwei, nur 0,18 Sekunden hinter Halbzeitleaderin Lavinia Paci (It).
Im zweiten Durchgang drehte Sykora, die im Dezember 2025 bereits eine FIS-Abfahrt gewinnen und sich im April dieses Jahres den Titel bei den slowenischen Juniorenmeisterschaften im Super-G holen konnte, dann nochmals auf. Mit der viertbesten Laufzeit überholte sie Paci noch und triumphierte am Ende 53 Hundertstelsekunden vor der Italienerin. Auf Rang drei (+1,18) landete mit Stella Terese Tschach eine weitere Niederösterreicherin.
Weitere prominente Töchter
Sykora war übrigens nicht der einzige klingende Namen, der in Hippach am Donnerstag am Start war. Auf Rang 22 landete die Kanadierin Logann Guay. Die 17-Jährige ist die Tochter von Erik Guay. Der gewann 2011 WM-Gold in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und krönte sich sechs Jahre später in St. Moritz zum Super-G-Weltmeister. Zudem holte er dort auch noch Silber in der Abfahrt. Platz 24 holte sich die Britin Brooke Baxter. Die 18-Jährige ist die Tochter von Alain Baxter. Der Slalomspezialist war Anfang der 2000er-Jahre viermal beim Weltcup in die Top-10 gefahren. Bei Olympia 2002 in Salt Lake City holte er dann Bronze im Slalom – die Medaille wurde ihm aber wieder abgenommen, da er eine positive Dopingprobe ablegte. Bronze erbte damals Benjamin Raich.
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