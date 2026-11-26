Der französische Schauspieler Gérard Depardieu (77) muss sich erstmals wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht ordnete im Fall der Schauspielerin Charlotte Arnould am Donnerstag einen diesbezüglichen Strafprozess an.
Arnould wirft Depardieu vor, sie 2018 in seiner Pariser Villa im Abstand von knapp einer Woche zweimal vergewaltigt zu haben, als sie 22 Jahre alt war und an Magersucht litt.
„Sie hat lange auf diesen Moment gewartet“
Die Richter hätten beschlossen, Depardieu wegen sexueller Nötigung und der laut Vorwurf am ersten Tag begangenen Vergewaltigung vor Gericht zu stellen, hieß es in Justizkreisen. Das Verfahren wegen der Vorfälle bei der zweiten Begegnung sechs Tage später werde eingestellt.
Carine Durrieu Diebolt, eine Anwältin von Arnould, bezeichnete die Entscheidung als eine Erleichterung für ihre Mandantin. „Sie hat lange auf diesen Moment gewartet“, sagte Durrieu Diebolt. „Sie ist bestens darauf vorbereitet.“
15 bis 20 Jahre Haft drohen
Depardieu hatte kürzlich in einem anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs seine Berufung zurückgezogen. Dadurch wurde eine 18-monatige Bewährungsstrafe rechtskräftig.
Der Vergewaltigungsprozess stellt eine weitaus ernstere Bedrohung für Depardieu dar. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 bis 20 Jahre Haft. Zudem wurden jüngst weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq bekannt.
Anfang dieses Monats wurde der britische Komiker Russell Brand zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen der Vergewaltigung einer Frau sowie des sexuellen Übergriffs auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen worden war.
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