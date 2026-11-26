„Sie hat lange auf diesen Moment gewartet“

Die Richter hätten beschlossen, Depardieu wegen sexueller Nötigung und der laut Vorwurf am ersten Tag begangenen Vergewaltigung vor Gericht zu stellen, hieß es in Justizkreisen. Das Verfahren wegen der Vorfälle bei der zweiten Begegnung sechs Tage später werde eingestellt.