Israels Militär hat die dritte Nacht in Folge Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen und dabei mehrere Menschen getötet. Erneut war ein hochrangiges Hamas-Mitglied darunter. „Kein Terrorist ist immun, und niemand in der Hamas-Führung wird es schaffen, uns zu entkommen“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.
In der Nacht auf Donnerstag kamen unter anderem der stellvertretende Hamas-Bildungsminister Chaled Abu Nada und seine Ehefrau ums Leben. Im Zentrum des Gazastreifens sei ein Wohnhaus getroffen worden, sagten Sanitäterinnen und Sanitäter. In Gaza-Stadt seien sechs weitere Menschen bei zwei Luftangriffen getötet worden. Zudem kam ein 62-Jähriger in einem Flüchtlingslager durch Schüsse israelischer Streitkräfte ums Leben.
Das israelische Militär teilte mit, dass Abu Nada das Banken- und Investitionsnetzwerk der Terrorgruppe verwaltet und Gelder in militante Aktivitäten gelenkt habe. Die Hamas bestätigte den Tod des stellvertretenden Bildungsministers. Er war bereits der dritte hochrangige Hamas-Vertreter, der seit Dienstag von Israel getötet wurde. Laut Netanyahu handle es sich um eine Reihe gezielter Tötungen von Mitgliedern und hochrangigen Funktionären.
Kommt wieder großangelegte Offensive?
Der Verteidigungsminister Israel Katz drohte gar mit einer neuen großangelegten Offensive im Gazastreifen. Sollte die Hamas ihre Waffen nicht abgeben, werde Israels Armee für die Entwaffnung sorgen und für den Einsatz eine Million Menschen zur Flucht auffordern. Katz forderte die Menschen im Gazastreifen – wie schon in der Vergangenheit – erneut zu einer „freiwilligen Auswanderung“ auf. Israel werde die führenden Hamas-Mitglieder und alle, die an dem Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sind, verfolgen, drohte der Minister.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Im Sommer stimmte die Hamas dem von Trump ins Leben gerufenen Friedensplan zu, der vorsieht, dass die Terrororganisation ihre Waffen übergibt und diese dann unter palästinensischer Kontrolle eingelagert werden. Netanyahu lehnt das ab, die Waffen müssten komplett aus dem Küstenstreifen entfernt werden. Andernfalls könnten sie der Hamas wieder in die Hände fallen, wird befürchtet.
Die rechtsreligiöse Regierung unter Netanyahu hat bei der Wahl in Israel am 27. Oktober ihre Mehrheit im Parlament verloren. Die geschäftsführende Regierung bleibt bis zur Vereidigung einer neuen Koalition im Amt und behält auch ihre sicherheitspolitischen Befugnisse. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihr vor, aus Gründen des politischen Machterhalts neue Eskalationen provozieren zu wollen.
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