Kommt wieder großangelegte Offensive?

Der Verteidigungsminister Israel Katz drohte gar mit einer neuen großangelegten Offensive im Gazastreifen. Sollte die Hamas ihre Waffen nicht abgeben, werde Israels Armee für die Entwaffnung sorgen und für den Einsatz eine Million Menschen zur Flucht auffordern. Katz forderte die Menschen im Gazastreifen – wie schon in der Vergangenheit – erneut zu einer „freiwilligen Auswanderung“ auf. Israel werde die führenden Hamas-Mitglieder und alle, die an dem Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sind, verfolgen, drohte der Minister.