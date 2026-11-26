„Jede Situation ist verschieden, kein Einsatz gleich wie der andere“, schnaufen Daniela Angerer und Michael Reiter durch. Die beiden Polizisten haben langjährige Berufserfahrung, sind zudem seit geraumer Zeit auch Sanitäter beim Roten Kreuz – doch dieser Arbeitstag war auch für das abgeklärte Beamten-Duo alles andere als reine Routine.