Salzburg musste am Sonntag bei der Wiener Austria die erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken, wodurch man gegenüber Rapid an Boden verlor. International liegt man nur knapp im Hintertreffen und lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz als 26. außerhalb der Aufstiegsplätze. Das will man mit dem Heimdoppel – am 10. Dezember gastiert Sparta Prag in Salzburg – ändern. Und das ohne Haris Tabakovic, der nach einer Meniskusoperation bis Jahresende pausieren muss. Man müsse „zielstrebiger agieren als zuletzt, deutlich mehr Chancen kreieren und den Ausfall unseres Topstürmers insgesamt als Mannschaft kompensieren“, sagte Röhl.