Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl im heutigen Europa-League-Duell mit dem FC Ararat den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Red Bull Salzburg steht in der Europa League vor einem Pflichtsieg. Will man die K.-o.-Phase der besten 24 Teams erreichen, ist im Heimspiel gegen den armenischen Außenseiter FC Ararat Armenia wohl ein voller Erfolg nötig. „Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte“, betonte Trainer Danny Röhl. Die „Roten Bullen“ halten nach vier Matches bei vier Punkten, der FC Ararat ist als einziges Team noch punktlos.
Salzburg musste am Sonntag bei der Wiener Austria die erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken, wodurch man gegenüber Rapid an Boden verlor. International liegt man nur knapp im Hintertreffen und lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz als 26. außerhalb der Aufstiegsplätze. Das will man mit dem Heimdoppel – am 10. Dezember gastiert Sparta Prag in Salzburg – ändern. Und das ohne Haris Tabakovic, der nach einer Meniskusoperation bis Jahresende pausieren muss. Man müsse „zielstrebiger agieren als zuletzt, deutlich mehr Chancen kreieren und den Ausfall unseres Topstürmers insgesamt als Mannschaft kompensieren“, sagte Röhl.
0 Punkte, 14 Gegentore
Der 2017 gegründete FC Ararat ist aktueller und insgesamt dreifacher armenischer Meister. Der portugiesische Trainer Manuel Tulipa hat eine Vielzahl an Legionären zur Verfügung, der Marktwert der Mannschaft liegt allerdings nur bei 8,74 Millionen Euro. Der Klub aus der Hauptstadt Eriwan kassierte bei den vier Niederlagen 14 Gegentore.
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