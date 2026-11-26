Ereignet hat sich der Unfall am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Der 64-Jährige war in den Räumlichkeiten eines Veranstaltungszentrums mit Arbeiten beschäftigt und wollte gelagerte Glasplatten verrücken. „Dabei kippten die Platten um und fielen auf den 64-Jährigen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.