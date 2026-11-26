Salzburg hat am Sonntag bei der Wiener Austria die erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken müssen und an Boden gegenüber Rapid verloren. International liegt man nur knapp im Hintertreffen und lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz als 26. außerhalb der Aufstiegsplätze. Das will man mit dem Heimdoppel – am 10. Dezember gastiert Sparta Prag in Salzburg – ändern. Und das ohne Haris Tabakovic, der nach einer Meniskusoperation bis Jahresende pausieren muss. Man müsse „zielstrebiger agieren als zuletzt, deutlich mehr Chancen kreieren und den Ausfall unseres Topstürmers insgesamt als Mannschaft kompensieren“, sagte Röhl.

0 Punkte, 14 Gegentore

Der 2017 gegründete FC Ararat ist aktueller und insgesamt dreifacher armenischer Meister. Der portugiesische Trainer Manuel Tulipa hat eine Vielzahl an Legionären zur Verfügung, der Marktwert der Mannschaft liegt allerdings nur bei 8,74 Mio. Euro. Der Klub aus der Hauptstadt Eriwan hat bei den vier Niederlagen 14 Gegentore kassiert.