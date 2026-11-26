Fünfter Spieltag in der Ligaphase der Europa League. Der FC Red Bull Salzburg empfängt den FC Ararat, wir berichten ab 18.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Red Bull Salzburg steht in der Fußball-Europa-League vor einem Pflichtsieg. Will man die K.o.-Phase der besten 24 Teams erreichen, ist im Heimspiel gegen den armenischen Außenseiter FC Ararat Armenia wohl ein voller Erfolg nötig. „Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte“, betonte Trainer Danny Röhl. Die Roten Bullen halten nach vier Matches bei vier Punkten, der FC Ararat ist als einziges Team noch punktelos.
Salzburg hat am Sonntag bei der Wiener Austria die erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken müssen und an Boden gegenüber Rapid verloren. International liegt man nur knapp im Hintertreffen und lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz als 26. außerhalb der Aufstiegsplätze. Das will man mit dem Heimdoppel – am 10. Dezember gastiert Sparta Prag in Salzburg – ändern. Und das ohne Haris Tabakovic, der nach einer Meniskusoperation bis Jahresende pausieren muss. Man müsse „zielstrebiger agieren als zuletzt, deutlich mehr Chancen kreieren und den Ausfall unseres Topstürmers insgesamt als Mannschaft kompensieren“, sagte Röhl.
0 Punkte, 14 Gegentore
Der 2017 gegründete FC Ararat ist aktueller und insgesamt dreifacher armenischer Meister. Der portugiesische Trainer Manuel Tulipa hat eine Vielzahl an Legionären zur Verfügung, der Marktwert der Mannschaft liegt allerdings nur bei 8,74 Mio. Euro. Der Klub aus der Hauptstadt Eriwan hat bei den vier Niederlagen 14 Gegentore kassiert.
Röhl warnt, den Gegner deshalb zu unterschätzen. „Ich habe mir ihre bisherigen Spiele in der Europa League genau angesehen und kann sagen, dass sie in sämtlichen Begegnungen viele Phasen hatten, in denen sie ihre Gegner klar dominiert haben. Außerdem verfügen sie über eine routinierte Mannschaft, die von uns sehr ernst genommen werden muss“, sagte der Deutsche. „Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft auftreten und uns mehr Chancen als zuletzt erarbeiten“, meinte Verteidiger Frans Krätzig.
Salzburg hat dank eines 1:0-Siegs gegen Lewski Sofia und eines enttäuschenden 2:2-Remis gegen Celje nach 2:0-Führung vier Punkte gesammelt, das Restprogramm hat es aber in sich. Nach Sparta Prag stehen im Jänner ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen und zum Abschluss das Heimmatch gegen Crystal Palace an.
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