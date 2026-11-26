Sie brauche Geld für eine Wohnung, für Begräbniskosten, ihr krankes Kind oder für vererbte Stromkosten. An Geschichten, um an Geld zu kommen, fehlte es der nun angeklagten 33-Jährigen nicht. Und auch in Bezug auf ihre Opfer hatte die Wienerin eine konkrete Vorstellung. Denn es waren stets Priester, deren Herz sie mit ihren Erfindungen erweichte und die sie dazu brachte, ihre Geldbörsen zu öffnen.