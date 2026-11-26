Mit erfundenen Schicksalsschlägen erweichte eine 33-jährige Mutter die Herzen von Priestern. Viele glaubten der spielsüchtigen Frau ihre Geschichten, sie überwiesen hohe Geldbeträge. Jetzt drohen der jungen Mutter bis zu fünf Jahre Haft.
Sie brauche Geld für eine Wohnung, für Begräbniskosten, ihr krankes Kind oder für vererbte Stromkosten. An Geschichten, um an Geld zu kommen, fehlte es der nun angeklagten 33-Jährigen nicht. Und auch in Bezug auf ihre Opfer hatte die Wienerin eine konkrete Vorstellung. Denn es waren stets Priester, deren Herz sie mit ihren Erfindungen erweichte und die sie dazu brachte, ihre Geldbörsen zu öffnen.
Geborgtes nie zurückbezahlt
Die Frau pilgerte von Pfarre zu Pfarre und brachte zumindest fünf verschiedene Priester dazu, sie großzügig zu unterstützen. Die Geistlichen überwiesen für die vermeintliche Hilfe jeweils Tausende Euro.
Meine Mandantin hat alles zugegeben. Sie hofft, dass es ihr durch die begonnene Spielsucht-Therapie zukünftig gelingt, straffrei zu bleiben.
Anwalt Christian Werner
Bild: Eva Manhart
Insgesamt zumindest 75.000 Euro ergaunerte sich die junge Mutter auf diese Art und Weise, zurückbezahlt hat sie freilich nichts.
Auch wurde die Wienerin in fünf weiteren Pfarren vorstellig, wo es aber beim Versuch blieb. Die Staatsanwaltschaft Wien zeigte die unbescholtene Frau auf freiem Fuß an, die Anklage lautet von gewerbsmäßig schweren Betrug bis Diebstahl. Der Mandantin von Anwalt Christian Werner drohen bis zu fünf Jahre Haft. „Meine Mandantin hat alles zugegeben“, sagt Werner, „sie hofft, dass es ihr durch die begonnene Spielsucht-Therapie zukünftig gelingt, straffrei zu bleiben.“
Strafprozess im Jänner im Landl erwartet
Ein Prozesstermin im Wiener Landl steht noch nicht fest, er wird voraussichtlich im Jänner stattfinden. Die Priester sollen dann jedenfalls als Zeugen aussagen. Ob sie der Betrügerin in der Verhandlung vergeben?
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