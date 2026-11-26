Schwerer Unfall auf der schneeglatten Fahrbahn der B156 bei Lamprechtshausen in Salzburg! Laut ersten Informationen kollidierten ein Bus und Lkw bei tief winterlichen Verhältnissen, es gibt mehrere Verletzte ...
Das Rote Kreuz ist mit sieben Rettungsfahrzeugen und zwei Notarztsautos vor Ort. Ein praktischer Arzt rückten ebenfalls aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lamprechtshausen und dem oberösterreichischen Moosdorf machten sich ebenfalls schnellstmöglich zum Unfallort auf.
Laut ersten Angaben des Einsatzleiters des Rotes Kreuzes befanden sich im Bus mehr als 20 Menschen. Ein Betroffener musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Um die weiteren Personen kümmern sich die Einsatzkräfte derzeit vor Ort.
Weitere Informationen folgen ...
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