Der „Tierzauber“ von „Krone“ und Fressnapf sorgt für volle Futtervorräte in Kärnten und viele lachende Gesichter, denn neben versprochenen Futtermitteln wurden auch kostenlose medizinische Checks gemacht.
Der elf Jahre alte Cavalier King Charles Spaniel „Gatsby“ hat in seinem Leben vielen Menschen ein Lächeln ins Leben gezaubert. Er war in Hospizen und in Pflegeeinrichtungen unterwegs und hat dort das Leben der Bewohner ein Stück besser gemacht.
Er (und sein Frauchen) sind nur einer von vielen Fällen, der es bald Dank der „Krone“-Tierecke ein Stück leichter haben wird. „Gatsby“ muss nämlich aufgrund seines Herzleidens dringend zum Tierarzt, braucht neue Medikamente – die Kosten übernimmt die Tierecke.
Dutzende Hilferufe erreichen die „Krone“ jeden Tag. Teure Tierarztkosten, steigende Preise bei Futter und Zubehör – eine Herausforderung. Genau deswegen ist die „Krone“-Tierecke das ganze Jahr über im Einsatz. Denn, „kein Tier soll leiden, nur weil Preise steigen oder Besitzer in schwierigen Lebensphasen sind“, betont „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner.
Beim „Tierzauber“-Stopp in Klagenfurt gab’s neben Monatsvorräten an Futtermittel auch medizinische Checks für Samtpfoten und Schnüffelnasen. Die Tour von „Krone“ und „Fressnapf“ wird immerhin auch von der Vetmeduni Austria sowie Royal Canin und Purina unterstützt.
Ein Tierfreund, der sich einen Besuch beim „Tierzauber“ nicht entgehen ließ, ist Nockis-Chef Friedl Würcher: „Tiere sind etwas Besonderes, gerade in schweren Zeiten.“
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