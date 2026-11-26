Der Countdown läuft! Am Donnerstagabend steigt für den SK Sturm mit dem Europa-League-Spiel bei der TSG Hoffenheim (D) das Emotionsduell des Jahres! Die Fans machen den Kracher gegen Sturms frühere Meistermacher rund um Ex-Trainer Christian Ilzer zu einem Spektakel – die „Krone“ bringt die ersten Eindrücke aus dem Fan-Epizentrum.
Diese Auswärtsreise werden die Sturm-Fans – trotz einiger Schwächephasen ihres Lieblingsklubs in den letzten Wochen – nicht so schnell vergessen. Was sich spätestens seit Mittwoch im Nordwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg abspielt, sorgt nicht nur in Fußballkreisen für Aufsehen. Am Donnerstag veränderte sich etwa die Stadt Heidelberg – Epizentrum der Sturm-Fanaktivitäten vor dem Europa-League-Hit gegen die TSG Hoffenheim – im Laufe des Tages zu einer schwarz-weißen Kommune. Im Vorfeld der Partie hatten Verantwortliche von einem erwarteten Fan-Aufkommen von bis zu 8000 Anhängern gesprochen. Über 5000 haben sich alleine aus Graz auf den weiten Weg gemacht – durch eine Fan-Freundschaft mit dem Karlsruher SC seien aber weitere Tausende Anhänger der Schwarz-Weißen zu erwarten.
Unter die Fan-Massen mischen sich auch prominente Gesichter. So zeigen sich Top-Winzer Ewald Zweytick, Schafalm-Wirt Heinz Schütter und Ex-Slalom-König Mike Tritscher auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg als echte Schwoaze. „Das ist ein einmaliges Erlebnis! So viele Sturm-Fans sind da stundenlang im Auto gesessen, da sieht man, was ihnen dieser Verein bedeutet. Schon jetzt haben wir so viele Grazer getroffen, es herrscht eine richtig tolle Stimmung – jetzt muss nur mehr das Ergebnis passen!“, wärmt sich Slalom-Ass Tritscher derweil auf. Beim Ankick um 21 Uhr sollen die Temperturen knapp unter dem Gefrierpunkt liegen. Doch die Fans sorgen vor, auch die Glühweinpreise sind dazu glücklicherweise sehr moderat.
Fantreffpunkt für die Sturm-Anhänger ist in der Heidelberger Altstadt (Fischmarkt und Marktplatz Heidlberg) ab 15:00 Uhr. Um 17 Uhr trifft man sich an der Alten Brücke Heidelberg, um 17.30 wird es dann einen Fan-Marsch zum S-Bahnhof in der Altstadt Heidelberg geben. Ab 21 Uhr wird dann die Rhein-Neckar-Arena in Schwarz-Weiß getaucht.
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