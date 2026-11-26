Diese Auswärtsreise werden die Sturm-Fans – trotz einiger Schwächephasen ihres Lieblingsklubs in den letzten Wochen – nicht so schnell vergessen. Was sich spätestens seit Mittwoch im Nordwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg abspielt, sorgt nicht nur in Fußballkreisen für Aufsehen. Am Donnerstag veränderte sich etwa die Stadt Heidelberg – Epizentrum der Sturm-Fanaktivitäten vor dem Europa-League-Hit gegen die TSG Hoffenheim – im Laufe des Tages zu einer schwarz-weißen Kommune. Im Vorfeld der Partie hatten Verantwortliche von einem erwarteten Fan-Aufkommen von bis zu 8000 Anhängern gesprochen. Über 5000 haben sich alleine aus Graz auf den weiten Weg gemacht – durch eine Fan-Freundschaft mit dem Karlsruher SC seien aber weitere Tausende Anhänger der Schwarz-Weißen zu erwarten.