Im Jahr 2001 kandidierte DeFrantz auch für das Amt der IOC-Präsidentin, unterlag damals aber dem Belgier Jacques Rogge. Von 1997 bis 2001 und von 2017 bis 2021 bekleidete sie das Amt der IOC-Vizepräsidentin. „Anita hat uns Türen geöffnet, doch ihr eigentliches Vermächtnis besteht darin, dass sie von uns erwartete, diese Türen auch für diejenigen offenzuhalten, die nach uns kommen. Wir können nur hoffen, diesem Anspruch gerecht zu werden“, betonte Coventry.