Die olympische Bewegung trauert um die frühere IOC-Vizepräsidentin Anita DeFrantz!
Die US-Amerikanerin, die in ihrer sportlichen Karriere bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal Bronze im Rudern gewonnen hatte, starb im Alter von 74 Jahren, wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry würdigte sie als eine „Mentorin, Freundin und eine echte Inspiration“.
Nachdem die in Philadelphia geborene DeFrantz als Vizepräsidentin des Organisationskomitees der Sommerspiele 1984 in Los Angeles fungiert hatte, war sie seit 1986 bis zu ihrem Tod IOC-Mitglied. Sie war die erste Afroamerikanerin und erste US-Amerikanerin überhaupt im IOC. Damit war sie quasi Vorreiterin von Frauen in der olympischen Bewegung.
Im Jahr 2001 kandidierte DeFrantz auch für das Amt der IOC-Präsidentin, unterlag damals aber dem Belgier Jacques Rogge. Von 1997 bis 2001 und von 2017 bis 2021 bekleidete sie das Amt der IOC-Vizepräsidentin. „Anita hat uns Türen geöffnet, doch ihr eigentliches Vermächtnis besteht darin, dass sie von uns erwartete, diese Türen auch für diejenigen offenzuhalten, die nach uns kommen. Wir können nur hoffen, diesem Anspruch gerecht zu werden“, betonte Coventry.
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