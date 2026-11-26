Handlanger der Mafia?
Viele Fragen nach Suizid von Ex-Polizeichef
Seitdem der Hausmeister ihn erschossen in einem Sessel seines Ferienhauses in der Vorwoche in der Toskana gefunden hat, herrschen Erschütterung und Rätselraten über den Tod des ehemaligen Polizeichefs Gianni De Gennaro. War gar ein Handlanger der Mafia und fürchtete sich vor der Veröffentlichung brisanter Dokumente aus seiner Vergangenheit?
De Gennaro prägte jahrzehntelang den italienischen Sicherheitsapparat: als Chef der Anti-Mafia-Behörde, der Polizei, der Geheimdienste und als Staatssekretär. Zur Polizei war der Süditaliener aus Kalabrien bereits 1973 gekommen. In seiner Karriere hatte er es mit Mafiamorden zu tun, mit anderen spektakulären Kriminalfällen und auch mit sonstigen Angelegenheiten, die Schlagzeilen machten. Beispielsweise war er Italiens Polizeichef, als die Bereitschaftspolizei 2001 beim Gipfel von damals noch acht großen Nationen (G8) in Genua auf Demonstranten einprügelte. De Gennaro wurde angeklagt, weil er einen Beamten zur Falschaussage bewegt haben soll, aber freigesprochen.
Mordermittlungen in falsche Richtung gelenkt?
Aktuell wurde wieder gegen ihn ermittelt, im Zusammenhang mit der Ermordung des Anti-Mafia-Staatsanwalts Paolo Borsellino und seiner fünf Leibwächter 1992 durch eine Autobombe auf Sizilien. De Gennaro war damals Vizechef der Anti-Mafia-Behörde DIA. Nun hatten ihn Staatsanwälte im Verdacht, die Ermittlungen seinerzeit in eine falsche Richtung gelenkt zu haben. De Gennaro arbeitete vorübergehend auch für den mit Borsellino befreundeten Mafiajäger Giovanni Falcone, der ebenfalls 1992 einem Attentat zum Opfer fiel.
Mitglieder der sizilianischen Mafia Cosa Nostra wurden wegen der Anschläge verurteilt. Dennoch sind bis heute Fragen zu den Hintergründen offen. Unter anderem gibt es den Verdacht, dass Borsellino getötet wurde, weil er von möglichen Verhandlungen zwischen staatlichen Behörden und der Mafia erfahren hatte. Die Anschläge gehörten zu einer Welle der Mafia-Gewalt im Jahr 1992, die Italien erschütterte und zu einer Verschärfung der Haftbedingungen für führende Mafia-Mitglieder führte.
Wegen des neuen Verdachts wurden kurz vor De Gennaros Selbstmord – daran gibt es keine Zweifel mehr – sein Haus und sein Büro durchsucht. Die Staatsanwälte wollten ihn unter Hausarrest stellen, was abgelehnt wurde. Er selbst beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Angeblich hatte er nun in seinem Ferienhaus zwei Taschen voller alter Dokumente dabei. Am 1. Dezember, kommenden Dienstag, hatte er mit seinem Anwalt auf Sizilien einen Termin vor Gericht.
Zwei Festplatten und mehrere Abschiedsbriefe sichergestellt
Dieser Termin ist nun hinfällig, stattdessen wird spekuliert: Ob De Gennaro ein Handlanger der Mafia gewesen sein könnte? Ob es eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Mafia gegeben haben könnte? Oder ob die Mafia hinter den neuen Vorwürfen stecken könnte, um einem ihrer härtesten Gegner zu schaden? War De Gennaro ein von der Angst, dass Dokumente aus seiner Vergangenheit an die Öffentlichkeit gelangen, getriebener Mann? Der Fall nährt das in Italien ohnehin vorhandene Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen.
Aufschlüsse erhoffen sich manche von zwei Festplatten und mehreren Abschiedsbriefen, die De Gennaro hinterlassen hat. Darunter sind handschriftliche Briefe an seine Familie und Mitarbeiter mit Datum 17. November – also vier Tage vor seinem Tod -, aber auch zwei weitere Umschläge: einer davon für die Staatsanwälte auf Sizilien, der andere für die Öffentlichkeit – oder vielmehr „an denjenigen, der dies veröffentlichen will“. Bisher sind die Schreiben strikt unter Verwahrung der Ermittler.
Staatspräsident bei Begräbnis erwartet
Längst ist der Fall zum Politikum geworden. Aus der Opposition gibt es Forderungen, die Abschiedsbriefe vollständig zu veröffentlichen. Außerdem soll sich der Anti-Mafia-Ausschuss des Parlaments damit beschäftigen. Zunächst aber ist die Beisetzung am Montag in Rom geplant. Dazu soll es eine feierliche Zeremonie (funerali solenni) geben, wie dies für hohe Staatsbeamte üblich ist. Erwartet werden auch Staatspräsident Sergio Mattarella, der seinen Bruder ebenfalls durch die Mafia verlor, und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
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