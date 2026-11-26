De Gennaro prägte jahrzehntelang den italienischen Sicherheitsapparat: als Chef der Anti-Mafia-Behörde, der Polizei, der Geheimdienste und als Staatssekretär. Zur Polizei war der Süditaliener aus Kalabrien bereits 1973 gekommen. In seiner Karriere hatte er es mit Mafiamorden zu tun, mit anderen spektakulären Kriminalfällen und auch mit sonstigen Angelegenheiten, die Schlagzeilen machten. Beispielsweise war er Italiens Polizeichef, als die Bereitschaftspolizei 2001 beim Gipfel von damals noch acht großen Nationen (G8) in Genua auf Demonstranten einprügelte. De Gennaro wurde angeklagt, weil er einen Beamten zur Falschaussage bewegt haben soll, aber freigesprochen.