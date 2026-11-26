Josef Grünwidl hat die geplante Sozialhilfereform der Bundesregierung scharf kritisiert. „Wer bei der Sozialhilfe spart, die 0,47 Prozent des Budgets ausmacht, führt die falsche Debatte“, betont Grünwidl der Wiener Erzbischof.
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sprach im Oktober im „Krone“-Interview über die Reform und wer künftig wie viel bekommt.
Wer wie viel bekommt:
Pro Kind gibt es:
Verweis auf 30 Prozent betroffene Kinder
Rund 30 Prozent der Sozialhilfeempfänger in Österreich seien laut Grünwidl Kinder und Jugendliche. Kinderarmut hinterlasse „Narben, die bei vielen Betroffenen ein Leben lang Leid und Probleme verursachen“, mahnte der Erzbischof, der das soziale Engagement der Schwesterngemeinschaft der Caritas Socialis (CS) hervorstrich. Am Freitag findet die Eröffnung der 79. Weihnachtsschau der CS in Wien statt.
Gegen „Generalverdacht“ gegenüber Sozialhilfe-Bezieher
Zugleich wandte sich der Erzbischof gegen einen Generalverdacht gegenüber Menschen, die Sozialhilfe beziehen: Er weise es entschieden zurück, sie pauschal als „Sozialschmarotzer“ zu bezeichnen. Der Missbrauch von Sozialhilfe müsse zwar verhindert und bestraft werden, dürfe aber nicht zur Stigmatisierung aller Bezieherinnen und Bezieher führen.
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