Verweis auf 30 Prozent betroffene Kinder

Rund 30 Prozent der Sozialhilfeempfänger in Österreich seien laut Grünwidl Kinder und Jugendliche. Kinderarmut hinterlasse „Narben, die bei vielen Betroffenen ein Leben lang Leid und Probleme verursachen“, mahnte der Erzbischof, der das soziale Engagement der Schwesterngemeinschaft der Caritas Socialis (CS) hervorstrich. Am Freitag findet die Eröffnung der 79. Weihnachtsschau der CS in Wien statt.