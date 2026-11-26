Der österreichische Bankkonzern wollte Permanent TSB für rund 1,62 Milliarden Euro übernehmen. Die Aktionäre hatten dem Geschäft bereits im Juli mit großer Mehrheit zugestimmt. Allerdings hält der irische Staat rund 57,5 Prozent an der Bank. Genau das wurde nun zum Problem: Nach Ansicht des Gerichts hätten die privaten Minderheitsaktionäre gesondert von der staatlichen Mehrheit über den Verkauf abstimmen müssen. Eine solche separate Abstimmung hatte es nicht gegeben.