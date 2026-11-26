Die geplante Übernahme der irischen Bank Permanent TSB durch die österreichische BAWAG ist vorerst geplatzt. Der High Court in Dublin verweigerte am Donnerstag die notwendige gerichtliche Genehmigung. Grund dafür ist ein Streit um die Mitspracherechte der Minderheitsaktionäre.
Der österreichische Bankkonzern wollte Permanent TSB für rund 1,62 Milliarden Euro übernehmen. Die Aktionäre hatten dem Geschäft bereits im Juli mit großer Mehrheit zugestimmt. Allerdings hält der irische Staat rund 57,5 Prozent an der Bank. Genau das wurde nun zum Problem: Nach Ansicht des Gerichts hätten die privaten Minderheitsaktionäre gesondert von der staatlichen Mehrheit über den Verkauf abstimmen müssen. Eine solche separate Abstimmung hatte es nicht gegeben.
„Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, und ich muss die Genehmigung verweigern“, erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil.
Wettbewerbsbehörde und EZB hatten bereits zugestimmt
Für die BAWAG ist das ein Rückschlag, denn wichtige Hürden waren bereits genommen: Sowohl die irische Wettbewerbsbehörde als auch die Europäische Zentralbank hatten der Übernahme zugestimmt. Nun könnte eine neue Abstimmung notwendig werden, bei der die Minderheitsaktionäre separat entscheiden.
Von der BAWAG hieß es in einer Stellungnahme, dass man die Entscheidung nun prüfe. Eine weitere Mitteilung dazu werde in naher Zukunft erfolgen.
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