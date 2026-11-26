Die vergangene Sommersaison hat für Vorarlberg durchaus positive Zahlen gebracht. Sowohl bei den Nächtigungen als auch bei den Gästezahlen konnte ein Plus verbucht werden. Landesrat Tittler mahnt trotzdem.
Vorarlberg wird auch im Sommer immer stärker als Urlaubsdestination wahrgenommen. Die Zeiten, als das Ländle nur mit Pistengaudi und Skisport in Verbindung gebracht wurde, scheinen endgültig der Vergangenheit anzugehören. Von Mai bis Oktober des heurigen Jahres buchten 1.533.378 Gäste insgesamt 4.756.232 Nächtigungen, das entspricht im Vergleich zum Vorjahres-Sommer einem Plus von 5,7 Prozent bei den Ankünften und von 3,8 Prozent bei den Übernachtungen.
Damit unsere Betriebe die Stärke Vorarlbergs als Reiseziel auch künftig ausspielen können, brauchen sie praxistaugliche und tragfähige Rahmenbedingungen.
Marco Tittler
Positiv entwickelten sich auch die wichtigsten Herkunftsmärkte: Gäste aus Deutschland buchten rund 2,81 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Deutliche Steigerungen gab es auch bei Urlaubern aus Österreich (+6 Prozent), der Schweiz und Liechtenstein (+5,7 Prozent) sowie den Niederlanden (+6,6 Prozent). Einen echten Quantensprung zeigten die Nächtigungszahlen von Gästen aus Polen (+35,5 Prozent) und Ungarn (+26,5 Prozent) – auch Italien legte mit einem Plus von 15,7 Prozent ordentlich zu.
Immer mehr Urlauber aus dem Osten im Sommer
„Insgesamt blicken wir auf eine ausgezeichnete Sommersaison zurück, in der die Betriebe das gute Vorjahresergebnis noch einmal übertroffen haben“, erklärt Tourismusdirektor Christian Schützinger. Ihn freuen besonders die Gästezahlen aus Deutschland: „Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage war nicht zu erwarten, dass unser stärkster Markt bei den Nächtigungen nochmals um zwei Prozent zulegt.“ Immer deutlicher zu sehen ist auch die Beliebtheit Vorarlbergs bei Touristen aus dem Osten Europas. So haben nicht nur viele Polen, sondern auch zahlreiche Tschechen (Plus von 11,8 Prozent) erkannt, dass das Ländle nicht mehr nur eine reine Winterdestination ist. Nichtsdestotrotz bilden die Wintermonate touristisch gesehen die wertvollere Saison. Denn Winterurlauber geben pro Tag im Durchschnitt rund 240 Euro aus, im Sommer beläuft sich dieser Wert lediglich auf 166 Euro. Das mag auch daran liegen, dass im Sommer günstigere Unterkünfte, etwa am Campingplatz, gebucht werden.
Vereinfachungen für Betriebe gefordert
Auch deswegen mahnt der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP) wohl weitere Bemühungen in Sachen Sommersaison ein. Es brauche „verlässliche, praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen“, damit die Betriebe die Stärke Vorarlbergs als Sommerdestination auch weiterhin ausspielen könnten. So seien die Anforderungen bei Betriebsadaptionen oft zu hoch. Insbesondere bei den Vorschriften zu Raumhöhen, Lichteintrittsflächen und Sanitäranlagen wünscht sich Tittler deutliche Vereinfachungen.
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