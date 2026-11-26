Immer mehr Urlauber aus dem Osten im Sommer

„Insgesamt blicken wir auf eine ausgezeichnete Sommersaison zurück, in der die Betriebe das gute Vorjahresergebnis noch einmal übertroffen haben“, erklärt Tourismusdirektor Christian Schützinger. Ihn freuen besonders die Gästezahlen aus Deutschland: „Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage war nicht zu erwarten, dass unser stärkster Markt bei den Nächtigungen nochmals um zwei Prozent zulegt.“ Immer deutlicher zu sehen ist auch die Beliebtheit Vorarlbergs bei Touristen aus dem Osten Europas. So haben nicht nur viele Polen, sondern auch zahlreiche Tschechen (Plus von 11,8 Prozent) erkannt, dass das Ländle nicht mehr nur eine reine Winterdestination ist. Nichtsdestotrotz bilden die Wintermonate touristisch gesehen die wertvollere Saison. Denn Winterurlauber geben pro Tag im Durchschnitt rund 240 Euro aus, im Sommer beläuft sich dieser Wert lediglich auf 166 Euro. Das mag auch daran liegen, dass im Sommer günstigere Unterkünfte, etwa am Campingplatz, gebucht werden.