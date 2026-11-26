Auf der Raststation Steinhäusl (NÖ) an der Westautobahn wurden in einem Transporter erneut 18 Hundebabys entdeckt. Auch sie wurden ins Tierheim St. Pölten gebracht, was wiederum die Kapazitätsgrenzen sprengt.
Die Situation ist mehr als dramatisch! Nur wenige Tage, nachdem 21 Dackelwelpen, wie berichtet, zusammengepfercht in einem Auto im Zuge einer Fahrzeugkontrolle entdeckt wurden, mussten nun erneut 18 Hundewelpen auf der A1-Raststation Steinhäusl aus einem Transporter befreit werden. Während es sich zuerst um Tiere aus Rumänien handelte, stammen sie diesmal aus der Ukraine. Auch diese erst sieben bis elf Wochen alten Hunde landeten, wie schon die 21 Dackelwelpen zuvor, im Tierheim St. Pölten.
„Tränen der Verzweiflung“
„39 Welpen innerhalb weniger Tage, das ist eine Dimension, die selbst für uns nicht mehr zu bewältigen ist. Wir versorgen die Opfer des illegalen Welpenhandels, während das Geschäft mit dem Tierleid weitergeht. Sowohl räumlich als auch personell ist das kaum noch möglich. Die Tiere müssen in Quarantäne verbracht, untersucht und medizinisch behandelt werden. Wir kümmern uns um die Tiere mit Tränen der Verzweiflung in den Augen. Wir können nicht mehr“, schildert Thomas Kainz, Obmann des Tierschutzvereins, die prekäre Situation.
Versorgung sicherstellen
Der neuerliche Fund sprenge jegliche Kapazitätsgrenzen. Es brauche dringend wirksame Maßnahmen, um das einzudämmen. Das Tierheim St. Pölten bittet daher dringend um Spenden, um die Versorgung der Hundebabys sicherzustellen.
Spendenkonto: Tierschutzverein St. Pölten
IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193
Kennwort: Welpen
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