„Tränen der Verzweiflung“

„39 Welpen innerhalb weniger Tage, das ist eine Dimension, die selbst für uns nicht mehr zu bewältigen ist. Wir versorgen die Opfer des illegalen Welpenhandels, während das Geschäft mit dem Tierleid weitergeht. Sowohl räumlich als auch personell ist das kaum noch möglich. Die Tiere müssen in Quarantäne verbracht, untersucht und medizinisch behandelt werden. Wir kümmern uns um die Tiere mit Tränen der Verzweiflung in den Augen. Wir können nicht mehr“, schildert Thomas Kainz, Obmann des Tierschutzvereins, die prekäre Situation.