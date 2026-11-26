Der heftige Wintereinbruch in Österreich hat am Donnerstag auch beim Weltcup-Auftakt der Snowboard- und Ski-Freestyle-Elite in Innsbruck zu Beeinträchtigungen geführt! Erst nach mehr als vier Stunden Verspätung konnte am Bergisel die Freeski-Qualifikation der Frauen für das Big-Air-Finale am Freitag gestartet werden. Lara Wolf schaffte es nach drei Durchgängen auf Rang drei ins Finale der besten zehn. Den Quali-Sieg sicherte sich souverän die Schweizerin Mathilde Gremaud.
Wolf zeigte beim Airdrenaline auf der Bergisel-Schanze drei gute Sprünge, mit ihren zwei besten erzielte die Tirolerin 163,75 Punkte. Die 26-Jährige hatte 11,5 Zähler Rückstand auf Gremaud bzw. 0,75 Punkte auf die zweitplatzierte Chinesin Liu Mengting.
„Da ist immer viel Druck mit dabei!“
„Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, da das erste Ziel abzuhaken und die Qualifikation zu schaffen. Da ist immer viel Druck mit dabei. Das runterzubringen bedeutet noch viel mehr, vor allem weil es daheim ist“, meinte Wolf, die mit Startnummer 1 den Wettkampf eröffnet hatte.
Megan Oldham, die kanadische Big-Air-Olympiasiegerin von Livigno, kam als Neunte in die Entscheidung, die für Freitagabend (18.45 Uhr) angesetzt ist. Dort will Wolf erneut zeigen, was sie kann. „Ich freue mich total drauf. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“
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