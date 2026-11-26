Der heftige Wintereinbruch in Österreich hat am Donnerstag auch beim Weltcup-Auftakt der Snowboard- und Ski-Freestyle-Elite in Innsbruck zu Beeinträchtigungen geführt! Erst nach mehr als vier Stunden Verspätung konnte am Bergisel die Freeski-Qualifikation der Frauen für das Big-Air-Finale am Freitag gestartet werden. Lara Wolf schaffte es nach drei Durchgängen auf Rang drei ins Finale der besten zehn. Den Quali-Sieg sicherte sich souverän die Schweizerin Mathilde Gremaud.