Großbritannien werde auf den Kriegsfall vorbereitet, hat der britische Verteidigungsminister Wes Streeting am Donnerstag angekündigt. „Selbst wenn wir Geld aus anderen Bereichen abziehen müssen, werden wir die nukleare Abschreckung priorisieren“, sagte der Minister.
Die in die Jahre gekommenen U-Boote der Vanguard-Klasse sollen in den kommenden Jahren durch die neue Dreadnought-Klasse ersetzt werden. Vor knapp zwei Jahren hatte die britische Regierung einen Deal über Atom-Reaktoren für den Antrieb von U-Booten im Wert von neun Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 10,75 Milliarden Euro) mit dem Triebwerkhersteller Rolls-Royce geschlossen.
Großbritannien betreibt derzeit eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomabtrieb als auch mit Atomwaffen ausgestattet sind. Eines dieser Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien mit einem Gegenschlag beantworten zu können. Die britischen Atomsprengköpfe sind auf Trägerraketen vom Typ Trident montiert, die in den USA hergestellt und gewartet werden. Anders als Frankreich ist das Vereinigte Königreich damit mit seiner nuklearen Abschreckung nicht ganz unabhängig von Washington.
Am Donnerstag teilte die britische Regierung mit, acht Milliarden Pfund (umgerechnet 9,56 Milliarden Euro) in die Instandhaltung der Atom-U-Boot-Flotte und den Betrieb der Stützpunkte zu investieren. Dafür sei ein Vertrag mit der britischen Firma Babcock geschlossen worden, hieß es. An Standorten in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde sollen 3000 neue Arbeitsplätze entstehen.
Armee schreibt Veteranen an
Unter Verweis auf eine „erhöhte Bedrohung“ hat die britische Armee unterdessen knapp 100.000 Veteranen angeschrieben. „Wir haben ihnen geschrieben, um uns zu vergewissern, dass ihre Kontaktdaten auf Stand sind“, sagte Streeting. Zudem solle mehr über die Erfahrungen und Kompetenzen herausgefunden werden, welche die Veteranen „seit dem Verlassen der Streitkräfte hinzugewonnen haben“. Das Anschreiben sei eine „sinnvolle, notwendige Vorsichtsmaßnahme“, die die Bevölkerung eher beruhigen als alarmieren solle, sagte der Verteidigungsminister weiter.
Es ist die erste Vorsichtsmaßnahme dieser Art seit dem Ende des Kalten Kriegs. Das bedeute aber nicht, dass die strategische Reserve mobilisiert werde, sagte der zuständige Staatssekretär Calvin Bailey. Ungefähr fünf Prozent der britischen Veteranen gehören zur sogenannten strategischen Reserve und sind verpflichtet, sich im Falle eines „nationalen Notstands oder einer Übergangsphase zu einem Kriegszustand“ zu mobilisieren.
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