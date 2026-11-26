Großbritannien betreibt derzeit eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomabtrieb als auch mit Atomwaffen ausgestattet sind. Eines dieser Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien mit einem Gegenschlag beantworten zu können. Die britischen Atomsprengköpfe sind auf Trägerraketen vom Typ Trident montiert, die in den USA hergestellt und gewartet werden. Anders als Frankreich ist das Vereinigte Königreich damit mit seiner nuklearen Abschreckung nicht ganz unabhängig von Washington.