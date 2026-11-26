Ab dem 3. Dezember machen Asterix & Obelix Gallien wieder unsicher. In „Asterix und das Königreich Nubien“ erleben die allseits bekannten Helden, dass nicht alle Zaubertränke das gewünschte Ergebnis bringen. Die „Krone“ verlost zum baldigen Kinostart nun tolle Preise.
Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch sowas ist Miraculix noch nie passiert: Während Asterix und Obelix im Wald auf Wildschweinjagd sind, landet versehentlich ein seltenes Jugendelixier im Zaubertrank und verwandelt die sonst unbesiegbaren Gallier in harmlose Kinder. Um das Gegenmittel zu finden und das Dorf vor den Angriffen der Römer zu retten, begeben sich Asterix, Obelix und ihr treuer Begleiter Idefix auf eine abenteuerliche Reise in das weit entfernte Königreich Nubien. Währenddessen bleibt Miraculix im Dorf zurück und passt auf die Kinder auf…
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Kinostarts am 3. Dezember zwei tolle Packages bestehend aus je
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.