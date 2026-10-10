Wie das Eigenheim zur neuen Geldquelle wird

Das Haus ist eine wichtige Altersvorsorge. Bambus macht daraus Kapital – ohne dass der Eigentümer ausziehen muss. Wie das Wiener Start-up das ermöglicht und warum das Modell für eine Generation vor der Pension interessant ist ...
Für viele Österreicher ist das eigene Haus die wichtigste Form der privaten Vorsorge. Gleichzeitig steht in den kommenden Jahren eine Generation vor der Pension, die einen großen Teil ihres Vermögens in Immobilien gebunden hat. Genau hier setzt das Start-up Bambus mit Sitz in Wien an: Das Unternehmen erwirbt einen Teil von Einfamilienhäusern, die Eigentümer wohnen aber weiter darin.
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