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Nach Pest-Todesfall

Steuert die Welt auf eine neue Pandemie zu?

Ausland
10.10.2026 17:54
Die Pest breitete sich im 14. Jahrhundert auf weite Teile Europas aus.
Die Pest breitete sich im 14. Jahrhundert auf weite Teile Europas aus.(Bild: Krone KREATIV/Wikipedia, Irkutsker Forschungsinstitut)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Mindestens ein Todesfall in einem Pest-Labor im russischen Irkutsk sorgt weltweit für Schlagzeilen. Vor allem die versuchte Vertuschung durch die Kreml-Politik wirft Fragen nach einer neuerlichen weltweiten Pandemie auf. Steht Corona 2.0 vor der Tür?

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„Die Welt hat Fragen, darauf schuldet Russland Antworten.“ Der Satz von Deutschlands Außenminister Johann Wadephul trifft derzeit mehrere Nägel auf den Kopf. Nicht nur in der Ukraine bleibt der Kreml nämlich plausible Antworten schuldig. Auch der Tod einer Pestlabor-Mitarbeiterin in Irkutsk wird von Putin und Co nicht ausreichend belichtet.

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