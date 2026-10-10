„Die Welt hat Fragen, darauf schuldet Russland Antworten.“ Der Satz von Deutschlands Außenminister Johann Wadephul trifft derzeit mehrere Nägel auf den Kopf. Nicht nur in der Ukraine bleibt der Kreml nämlich plausible Antworten schuldig. Auch der Tod einer Pestlabor-Mitarbeiterin in Irkutsk wird von Putin und Co nicht ausreichend belichtet.