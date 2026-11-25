Einmal mehr lässt Österreichs Trainer-Export nach England mit Kritik an seinem Team aufhorchen: Nachdem er bereits zuletzt eingeräumt hatte, bisher zu nachsichtig mit seinen Spielern gewesen zu sein, hat Oliver Glasner nun mit der Enthüllung nachgelegt, dass einige Kicker von Nottingham Forest nicht Englisch sprechen können! Zum völligen Unverständnis des 52-jährigen Oberösterreichers ...
„Stabilität in einer Gemeinschaft zu haben, bedingt die Einhaltung von gewissen Standards“, meinte Glasner im Vorfeld der kommenden Premier-League-Partie gegen den FC Chelsea. „Jeder, der in diese Runde dazukommt, verpflichtet sich zu diesen Standards. Ehrlich gesagt, ich denke, die Standards waren bei Forest nicht hoch genug“, als er im Sommer zum Klub gestoßen sei.
„Wenn Oliver Glasner in seinem Dialekt sprechen will, ...“
„Wir haben Spieler, die seit vier Jahren hier sind und kein Englisch sprechen. Wenn man nach Italien wechselt, gibt ein Spieler nach drei Monaten sein Interview auf Italienisch“, so Glasner, der die von ihm geforderten Standards auch für sich selbst zur Messlatte erklärt. „Wenn Oliver Glasner in seinem Dialekt sprechen will, dann muss er in Österreich bleiben – dort versteht man ihn dann, aber sonst nirgends!“ Als er das Abenteuer England gewagt habe, sei es für ihn klar gewesen, die Sprache auf hohem Niveau zu beherrschen ...
Große Sorgen um seinen Job als Trainer bei Nottingham Forest scheint sich Glasner übrigens nicht zu machen. Bei einem Treffen mit Klubbesitzer Evangelos Marinakis habe ihm dieser Anfang der Woche seine Unterstützung zugesichert, Glasner nach seinen Ideen zur Verbesserung von Mannschaft, Betreuerstab und Klub-Umfeld gefragt. „Es war ein fantastisches Treffen, die sechs Stunden Fahrtzeit absolut wert ...“
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