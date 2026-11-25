„Wenn Oliver Glasner in seinem Dialekt sprechen will, ...“

„Wir haben Spieler, die seit vier Jahren hier sind und kein Englisch sprechen. Wenn man nach Italien wechselt, gibt ein Spieler nach drei Monaten sein Interview auf Italienisch“, so Glasner, der die von ihm geforderten Standards auch für sich selbst zur Messlatte erklärt. „Wenn Oliver Glasner in seinem Dialekt sprechen will, dann muss er in Österreich bleiben – dort versteht man ihn dann, aber sonst nirgends!“ Als er das Abenteuer England gewagt habe, sei es für ihn klar gewesen, die Sprache auf hohem Niveau zu beherrschen ...