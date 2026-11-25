Wie in „Fall Anna“
Mädchen (13) missbraucht, Jugendliche festgenommen
Es ist eine Meldung, die Erinnerungen an den Wiener „Fall Anna“ weckt: Am Mittwoch wurde bekannt, dass in Bayern sechs Jugendliche verhaftet wurden. Sie sollen in den monatelangen Missbrauch einer 13-Jährigen involviert gewesen sein.
Im fränkischen Schweinfurt sollen sich mehrere Übergriffe auf das junge Mädchen ereignet haben. Sieben Verdächtige sollen daran beteiligt gewesen sein, zu den konkreten Tathandlungen machte die Polizei keine Angaben.
Sechs Jugendliche festgenommen
Sechs der Jugendlichen, die großteils syrisch-deutscher Herkunft sind, wurden nun nach einer umfangreichen Durchsuchung festgenommen. Ob es sich dabei ausschließlich um Burschen handelt, ist nicht klar, denn auch dazu wurden keine Details bekannt gegeben. Nur das bislang über keine Person die Untersuchungshaft verhängt wurde, wurde mitgeteilt.
Zwischen einem Verdächtigen und dem mutmaßlichen Opfer soll es eine Vorbeziehung geben, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf die Ermittler. Ob und in welcher Form weitere persönliche oder soziale Beziehungen zu den weiteren Verdächtigen bestanden, müsse noch ermittelt werden, hieß es weiter. Bei den Durchsuchungen wurden zudem Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden.
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