Sechs Jugendliche festgenommen

Sechs der Jugendlichen, die großteils syrisch-deutscher Herkunft sind, wurden nun nach einer umfangreichen Durchsuchung festgenommen. Ob es sich dabei ausschließlich um Burschen handelt, ist nicht klar, denn auch dazu wurden keine Details bekannt gegeben. Nur das bislang über keine Person die Untersuchungshaft verhängt wurde, wurde mitgeteilt.