Nach langen, zähen Verhandlungen über Wochen hinweg zeichnet sich Mittwoch Abend ein möglicher Durchbruch ab. Demnach könnte demnächst ein Abschluss des Sozialplans bevorstehen.
Rund 190 Beschäftigte verlieren aufgrund der bevorstehenden Schließung des Ardo-Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf ihren Job. Nun rückt ein Sozialplan in greifbare Nähe, denn nach mehrstündigen Verhandlungen erklärte sich das belgische Management Mittwochabend bereit, sein bisheriges Angebot nachzubessern.
„Das ist ein wichtiger Schritt. Die Beschäftigten brauchen einen Sozialplan, der diesen Namen auch verdient. Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden“, erklären Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.
Einigung scheint möglich
Die Details sollen in den kommenden Tagen weiterverhandelt werden. Nach dieser weiteren Verhandlungsrunde erscheint eine Einigung nun möglich. Sollte dem so sein, dann wäre die gerichtliche Schlichtungsstelle nicht mehr notwendig.
„Noch sind nicht alle Punkte geklärt. Aber wir sind einer fairen Lösung für die Beschäftigten ein entscheidendes Stück näher gekommen. Sie alle stehen nach der angekündigten Werksschließung vor einer schwierigen Zukunft”, so Breiner und Slacik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.