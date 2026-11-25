Manker wertet Eckpunkte als Vertrag

Wie berichtet, hat der eigenwillige Regisseur letzte Woche ein E-Mail an die „Alma“-Fangemeinde verschickt. Darin war zu lesen: „Mit großer Freude möchten wir Ihnen bekannt geben, dass wir nächstes Jahr im Sommer 2027 in Wien das 30-Jahre-Jubiläum unserer Alma-Produktion feiern werden, und zwar in einer ganz besonderen und außergewöhnlichen Location: in Schloss Neugebäude in Simmering.“ – Der Kartenverkauf sei gestartet.