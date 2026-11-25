Angekündigt wurde von Manker ein 30-Jahre-Jubiläum von „Alma“ im Schloss Neugebäude, das alle Stückerln spielt. Doch die Sache hat einen erheblichen Haken. Denn die Betreiber der neuen Location sagen: „Sicher nicht bei uns!“
Wo am Montag noch „Early Bird“- und „Super Early Bird“-Rabattangebote für Tickets der „Alma“-Aufführungen im Schloss Neugebäude in Simmering verkauft worden sind, leuchtet einem auf der Website der „Produktion Alma“ jetzt ein knallroter Bildschirm entgegen. Paulus Manker hat den Ticketverkauf ausgesetzt! „Mein Mandant hat mich damit beauftragt, die Situation rechtlich zu klären, und bis zu dieser Klärung werden keine Tickets verkauft“, sagt dessen Anwalt Johannes Zink.
Notfalls müssen wir auf Vertragserfüllung klagen.
Paulus Manker auf Konfrontationskurs mit dem nächsten Schlossbetreiber
Bild: APA-Images / Starpix
Manker wertet Eckpunkte als Vertrag
Wie berichtet, hat der eigenwillige Regisseur letzte Woche ein E-Mail an die „Alma“-Fangemeinde verschickt. Darin war zu lesen: „Mit großer Freude möchten wir Ihnen bekannt geben, dass wir nächstes Jahr im Sommer 2027 in Wien das 30-Jahre-Jubiläum unserer Alma-Produktion feiern werden, und zwar in einer ganz besonderen und außergewöhnlichen Location: in Schloss Neugebäude in Simmering.“ – Der Kartenverkauf sei gestartet.
Der nicht unwesentliche Haken: Die Betreiber des Schlosses bestreiten, sich mit Manker geeinigt zu haben. Es werde keine „Alma“ in Simmering stattfinden. Manker wiederum beruft sich auf einen eineinhalb Seiten langen, unterzeichneten Brief der Koop-Live-Marketing, der die Eckpunkte des Projekts auflistet. Manker dürfte den Brief als Vereinbarung werten: „Notfalls müssen wir auf Vertragserfüllung klagen“, verlautbart er.
Förderungen von Stadt und Ministerium erhofft
Anders die Darstellung von Koop. Manker habe im Zuge von Gesprächen auf das Schriftstück gedrängt: „Er sagte, er brauche dies, um Förderungen bei der Stadt Wien und dem Kulturministerium beantragen zu können.“ – Dachte der 68-Jährige tatsächlich, dass er diese trotz des Veruntreuungsprozesses, der ihm bevorsteht, bekommt?
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