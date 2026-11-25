Schwere Verletzungen an Hals und Wirbelsäule können die Folge sein. Die Attacke ist auf einem kurzen Internetvideo zu sehen. Das hat auch die Polizei auf den Plan gerufen. Diese ermittelt nun gegen den Sicherheitsmann wegen versuchter Körperverletzung. Die Veranstalter traten vor dem Lauf gegen Gewalt von beiden Seiten ein.