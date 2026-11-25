Die Talfahrt des Goldpreises hat am Mittwoch zumindest vorerst ein Ende gefunden. Auslöser war die Erholung an den US-Aktienmärkten.
Nach dem Rutsch auf ein Tagestief von gut 3.426 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr berappelte sich der Preis im Gleichschritt mit einer Erholung des US-Tech-Aktienindex Nasdaq-100, der sein Tagesminus von fast 5 Prozent auf weniger als 1 Prozent verringerte.
Am Abend kostete eine Feinunze Gold dann wieder (etwa 31,1 Gramm) 3.573 Dollar und damit rund ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall allerdings immer noch rund 8 Prozent an Wert verloren.
Goldpreis im Tagesverlauf (Mittwoch):
Inflationssorgen und Turbulenzen der Techaktien
Dabei hatten zuletzt auch Inflationssorgen und die damit verbundene Spekulation auf steigende Leitzinsen großer Notenbanken auf den Goldpreis gedrückt. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher; und auch weitere Schritte im neuen Jahr sind wahrscheinlich. Höhere Zinsen belasten wiederum in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.
Ein wesentlicher Faktor des jüngsten Preisverfalls bei Gold war aber auch die Unruhe an den Aktienmärkten, vor allem der phasenweise Ausverkauf bei Tech-Papieren mit KI-Bezug. So dürfte die scharfe Kurskorrektur manch einen der größeren Spekulanten am Markt durchaus finanziell in Bedrängnis gebracht haben, vor allem diejenigen, die auf Pump investiert hatten. Bei fallenden Kursen verlangen Banken dann aber rasch mehr Sicherheiten, sodass die Spekulanten schnell Liquidität brauchen. Und diese können sie sich rasch – etwa durch den Verkauf von gehaltenem Gold – beschaffen.
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