Ein wesentlicher Faktor des jüngsten Preisverfalls bei Gold war aber auch die Unruhe an den Aktienmärkten, vor allem der phasenweise Ausverkauf bei Tech-Papieren mit KI-Bezug. So dürfte die scharfe Kurskorrektur manch einen der größeren Spekulanten am Markt durchaus finanziell in Bedrängnis gebracht haben, vor allem diejenigen, die auf Pump investiert hatten. Bei fallenden Kursen verlangen Banken dann aber rasch mehr Sicherheiten, sodass die Spekulanten schnell Liquidität brauchen. Und diese können sie sich rasch – etwa durch den Verkauf von gehaltenem Gold – beschaffen.