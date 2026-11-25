Die Rückkehr der Masern in den USA hat zunehmend tödliche Folgen. Bis Ende November haben sich im laufenden Jahr mindestens 6039 Menschen mit Masern infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Im Vorjahr waren es 2289, 2024 nur 285. Die Behörde schrieb zudem von mindestens neun Toten durch die Infektionskrankheit. 2025 starben demnach insgesamt drei Menschen in den USA an der Infektionskrankheit. Die tatsächliche Zahl könnte noch höher liegen.