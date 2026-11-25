Impfquote sinkt
Todesfälle durch Masern in den USA nehmen stark zu
Die Rückkehr der Masern in den USA hat zunehmend tödliche Folgen. Bis Ende November haben sich im laufenden Jahr mindestens 6039 Menschen mit Masern infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Im Vorjahr waren es 2289, 2024 nur 285. Die Behörde schrieb zudem von mindestens neun Toten durch die Infektionskrankheit. 2025 starben demnach insgesamt drei Menschen in den USA an der Infektionskrankheit. Die tatsächliche Zahl könnte noch höher liegen.
Allein der Bundesstaat Pennsylvania hatte allerdings vor zwei Tagen neun Todesfälle durch Masern im laufenden Jahr gemeldet. Auch New York meldete Anfang November den „ersten Todesfall durch Masern in mehr als 30 Jahren“.
Der Grund für die Diskrepanz zwischen den Zahlen: Die CDC unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. greift auf die amtliche Todesursachenstatistik statt auf die Meldungen der Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten zurück.
Seit 2025 kommt es immer wieder zu großen Ausbrüchen
Mitte November war den USA nach mehr als einem Vierteljahrhundert der Status als masernfreies Land aberkannt worden. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen werde.
Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück.
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