Honorar spaltet das Netz

In der Kommentarspalte wird heftig diskutiert, ob dieses Honorar gerechtfertigt ist. „Das ist wirklich Wucher, wenn man bedenkt, dass die Leute viel härter arbeiten und viel weniger verdienen“, meint ein Facebook-User. Andere finden, dass Bray verlangen könne, was sie möchte – und dass die Kundin ja schon vorher den Preis kannte und sie ja nicht hätte buchen müssen. Ein User zweifelt an, dass sich eine Tiefenreinigung einer Wohnung überhaupt in 5,5 Stunden ausgehen würde. Das Posting polarisiert – und hat mehr als 3300 Kommentare in nur zwei Wochen generiert.