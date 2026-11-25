„Liebe meinen Job!“
Putzfrau verdient 62 €/Stunde und spaltet das Netz
Ist es gerecht, dass eine Reinigungskraft mehr verdient als eine Krankenschwester? Diese Frage sorgt derzeit für Diskussionen. Die Putzfrau Wendy Bray sorgte mit einem Posting für Aufsehen, in dem die Britin die Kommunikation mit einer Kundin veröffentlichte. Diese fand den Stundenlohn von umgerechnet 62 Euro pro Stunde zu hoch.
Bray ist keine „normale“ Putzkraft, sondern bietet eine Tiefenreinigung an. Dafür verlangt die 51-Jährige ein fixes Honorar – unabhängig davon, wie lange sie in der Wohnung beschäftigt ist.
„Das ist mehr, als ich als Krankenschwester verdiene“
Eine Kundin war mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, doch beschwerte sich über den hohen Stundenlohn der Reinigungskraft, nachdem diese den Restbetrag ihres Honorats einforderte. Insgesamt betrug das Honorar 285 Pfund. „Aber Sie waren doch nur 5,5 Stunden hier“, erklärte die Kundin, was bedeute, dass Bray einen Stundensatz mehr als 50 Pfund verdienen würde. „Das ist mehr, als ich als Krankenschwester bekomme.“
Mit diesem Posting stieß Bray die Diskussion an:
Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ verteidigte die Reinigungskraft ihr hohes Honorar: „Ich rechne nicht nach Stunden ab, sondern nach Auftrag – und ich bin schnell.“ Zudem müsse sie von dem Betrag Steuern, Versicherung, Sprit, Reinigungsprodukte und die Kosten für die Wartung ihres Staubsaugers und vieles mehr zahlen. Darüber hinaus habe sie weder bezahlten Urlaub noch Krankenstand, wie sie auch in ihrem Posting erklärt.
„Hätte es sich nach besserem Preis angefühlt, wenn ich mich ein paar Stunden länger im Bad eingeschlossen und auf dem Handy Candy Crush gespielt hätte?“, gibt Bray zu denken. Auch wenn ihr Job bei manchen Menschen nicht angesehen sei, mache sie ihn gerne. „Ich liebe meinen Job und bin stolz darauf.“
Honorar spaltet das Netz
In der Kommentarspalte wird heftig diskutiert, ob dieses Honorar gerechtfertigt ist. „Das ist wirklich Wucher, wenn man bedenkt, dass die Leute viel härter arbeiten und viel weniger verdienen“, meint ein Facebook-User. Andere finden, dass Bray verlangen könne, was sie möchte – und dass die Kundin ja schon vorher den Preis kannte und sie ja nicht hätte buchen müssen. Ein User zweifelt an, dass sich eine Tiefenreinigung einer Wohnung überhaupt in 5,5 Stunden ausgehen würde. Das Posting polarisiert – und hat mehr als 3300 Kommentare in nur zwei Wochen generiert.
Auf Facebook zeigt die Unternehmerin, wie sie auch wenig beachtete Ecken wieder sauber gemacht hat:
Bray erklärt, dass sie über viel Expertise in ihrem Fach verfügt, genau weiß, welches Mittel sie auf welcher Oberfläche anwenden kann, ohne dass es zu Schäden kommt. Zudem leiste sie harte körperliche Arbeit. Sie fände es auch falsch, dass Krankenpfleger, Lehrer und andere wichtige Berufe unterbezahlt seien, „aber das heißt nicht, dass ich meine Arbeit deswegen unter ihrem Wert verkaufen muss“, stellt Bray klar.
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