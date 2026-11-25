Nach drei Jahren Pause feiert die beliebte deutsche Fernsehshow „Wetten, dass..?“ am Samstag ein Comeback. Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, welche Promis auf der Couch des Moderatoren-Duos Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen werden. So wurde auch über einen Auftritt von Schlagerstar Helene Fischer spekuliert. Am Mittwoch klärte das ZDF auf ...
Der Sender bestätigte auf „Bild“-Anfrage, dass die 42-Jährige kein Teil der Show sein wird. „Helene Fischer ist eng mit der großen Unterhaltung im ZDF verbunden. Mit der ,Helene Fischer-Show‘ zur Primetime an Weihnachten haben wir mit ihr ein festliches Highlight zum Jahresende eingeplant. In der Vergangenheit konnten wir Helene Fischer schon oft als Gast bei ,Wetten, dass ...?‘ begrüßen. Bei der aktuellen Ausgabe ist sie nicht dabei. Umso mehr freuen wir uns auf den 25. Dezember 2026: Dann gibt es zur besten Sendezeit drei Stunden Helene Fischer pur“, erklärte das ZDF.
Helene Fischer veröffentlicht neues Album einen Tag vorher
Ein Auftritt Fischers wäre naheliegend gewesen, da die Sängerin einen Tag zuvor ihr neues Album „Wir“ veröffentlicht. Bereits vorab sorgt ihre Single „Was hast du mit mir gemacht“ für Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Ursprünglich sollte der Song ebenfalls erst mit dem Album erscheinen. Wegen des großen Interesses und zahlreicher Tanzvideos auf TikTok und Instagram zog Fischer die Veröffentlichung jedoch vor. Seit dem 20. November ist die Single erhältlich.
Wollen die Kaulitz-Brüder Helene Fischer nicht?
Doch nach „Bild“-Informationen sollen sich die Kaulitz-Brüder gegen einen Auftritt von Deutschlands erfolgreichster Sängerin entschieden haben. Ihr Management weist allerdings zurück, dass die beiden Moderatoren die Gästeliste allein bestimmen. Gegenüber der „Bild“ heißt es: „Alle Entscheidungen hinsichtlich der Gäste – unabhängig ob Showact oder Couch – werden einvernehmlich zwischen dem ZDF sowie Bill & Tom Kaulitz getroffen.“
Insidern zufolge hatten die Brüder auch eigene Wünsche für internationale Stars. Einige der angefragten Promis sollen jedoch abgesagt haben. Eine weitere Überraschung: Auch keiner der früheren „Wetten, dass..?“-Moderatoren wird am 5. Dezember im Publikum sitzen.
Diese Stars sind bei „Wetten, dass..?“ bereits bestätigt
Ganz ohne prominente Gäste müssen die Zuschauer am 5. Dezember allerdings nicht auskommen. Das ZDF hat bereits zwei internationale Hollywood-Stars offiziell angekündigt: Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart werden in Halle an der Saale auf der berühmten Couch Platz nehmen. Die beiden Schauspieler, die unter anderem gemeinsam in den „Jumanji“-Filmen zu sehen sind, sollen als Wettpaten mitfiebern. Auch Comedienne Hazel Brugger übernimmt eine Aufgabe in der Sendung. Sie moderiert die Außenwette live vom Campus Sursee in der Schweiz.
Helene Fischer kommt nach Schladming
Und auch für Fans von Helene Fischer gibt es ein Trostpflaster: Bereits am 3. Dezember ist die 42-Jährige zu Gast bei der RTL-Jahresrückblickshow „Menschen, Bilder, Emotionen 2026“ dabei. Und dann sind da natürlich noch die Konzerte in Schladming am 11. und 12. Dezember.
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