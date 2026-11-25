Der Sender bestätigte auf „Bild“-Anfrage, dass die 42-Jährige kein Teil der Show sein wird. „Helene Fischer ist eng mit der großen Unterhaltung im ZDF verbunden. Mit der ,Helene Fischer-Show‘ zur Primetime an Weihnachten haben wir mit ihr ein festliches Highlight zum Jahresende eingeplant. In der Vergangenheit konnten wir Helene Fischer schon oft als Gast bei ,Wetten, dass ...?‘ begrüßen. Bei der aktuellen Ausgabe ist sie nicht dabei. Umso mehr freuen wir uns auf den 25. Dezember 2026: Dann gibt es zur besten Sendezeit drei Stunden Helene Fischer pur“, erklärte das ZDF.