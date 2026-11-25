Offensive nicht vorhanden

Von Salzburgs Offensive kam wenig, der Vorjahresfinalist hatte wenig Mühen, die Bulls vom eigenen Tor fernzuhalten. Pfiffe und „Wir wollen euch kämpfen sehen“-Gesänge begleiteten das Duell. Helfen sollte es nichts. Im Schlussabschnitt zog Pustertal dank Zandegiacomo und Mantinger mit seinem zweiten Treffer des Abends weiter davon, Nick Poisson erzielte den Ehrentreffer bei der 1:5-Pleite.