Auch im sechsten Spiel in Folge gab es für die Eisbullen gegen Pustertal nichts zu erben. Salzburg verlor zuhause gegen die Südtiroler klar mit 1:5, die Gäste aus Italien hatten dabei leichtes Spiel. So muss der ehemalige Serienmeister weiter um die Top-Sechs zittern.
Fünf Spiele in Folge hatten die Eisbullen vor dem Duell mit Pustertal gegen die Südtiroler verloren. Am Mittwochabend stellten stellten die Gäste aus Italien unter Beweis, warum das so ist.
Denn auch in der sechsten Partie in Folge gab es für Salzburg nichts zu erben. Bereits nach dem ersten Drittel war der Käse gegessen, die Wölfe lagen mit 3:0 in Front. Mantinger, Fontaine und Lipon netzten für Pustertal ein.
Offensive nicht vorhanden
Von Salzburgs Offensive kam wenig, der Vorjahresfinalist hatte wenig Mühen, die Bulls vom eigenen Tor fernzuhalten. Pfiffe und „Wir wollen euch kämpfen sehen“-Gesänge begleiteten das Duell. Helfen sollte es nichts. Im Schlussabschnitt zog Pustertal dank Zandegiacomo und Mantinger mit seinem zweiten Treffer des Abends weiter davon, Nick Poisson erzielte den Ehrentreffer bei der 1:5-Pleite.
Mit einem Sieg wären die Mozartstädter an Pustertal vorbei in die Top-Sechs eingezogen, so muss der ehemalige Serienmeister weiter um die direkte Play-off-Teilnahme zittern.
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