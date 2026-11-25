Dass er nicht immer als eiskalter Knipser im Einsatz ist, zeigte sich schließlich in der 25. Spielminute. Nach einem Einwurf von Hiroki Ito stand Laimer plötzlich alleine vor Lille-Goalie Berke Özer. Er versuchte dabei, den Ball über den Schlussmann zu lupfen, scheiterte allerdings knapp.