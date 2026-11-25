Konrad Laimer hat seinen Status als Allzweckwaffe des FC Bayern München erneut unterstrichen. Gegen Lille startet der ÖFB-Teamspieler die Partie plötzlich in der Sturmspitze und agiert damit als Ersatz für Harry Kane.
Viel wurde im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Lille gerätselt, wer Superstar Kane im Sturm der Bayern ersetzen wird. Während nach Bekanntgabe der Startelf zunächst spekuliert wurde, dass Lennart Karl die Offensive des deutschen Rekordmeisters anführen wird, bot sich den Fans nach Anpfiff ein überraschendes Bild.
Denn Karl agierte vielmehr auf dem Flügel – im Zentrum stand plötzlich Konrad Laimer! Der Österreicher fand sich in einer selbst für ihn ungewohnten Rolle wieder. Unterstützt von Aleksandar Pavlovic agierte der Routinier als Stürmer.
Laimer als Pressing-Monster
Fans und Experten zeigten sich gleichermaßen überrascht vom taktischen Kniff von Trainer Vincent Kompany. Laimer war jedenfalls motiviert und zeigte, wie für ihn typisch, vollen Einsatz auf unbekannter Position. Vor allem was das Pressing anging. Lille hatte dabei durchaus mit Problemen im Spielaufbau zu kämpfen.
In der 15. Minute erzielte Dayot Upamecano schließlich nach einer Ecke den Führungstreffer der Bayern. Dabei kam „Stürmer“ Laimer aber plötzlich die Rolle der defensiven Absicherung zu – ein spannender Abend für den ÖFB-Kicker und sein Team.
Dass er nicht immer als eiskalter Knipser im Einsatz ist, zeigte sich schließlich in der 25. Spielminute. Nach einem Einwurf von Hiroki Ito stand Laimer plötzlich alleine vor Lille-Goalie Berke Özer. Er versuchte dabei, den Ball über den Schlussmann zu lupfen, scheiterte allerdings knapp.
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