Zürich als Vorbild

Zürich hatte in den 1990er-Jahren die größte offene Drogenszene Europas – mehrere Hundert Drogentote pro Jahr, mitten in der Innenstadt. Was half, waren Suchthilfezentren mit Konsummöglichkeit, Ruhebetten, Essen, Duschen, Sozialberatung. Und mit einem entscheidenden Element: In Teilen der Einrichtungen dürfen Konsumenten untereinander Drogen teilen. Speziell mit Crack habe man schon lange Erfahrungen, sagt Florian Meyer, der die Konsumräume in der Schweizer Stadt verantwortet. Crack mache inzwischen 80 Prozent der dortigen Konsumvorgänge aus. Um Abhängige zu erreichen, müssten sich die Einrichtungen maximal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Sie müssten Orte sein, „die zum Verweilen einladen“.