Städte verzweifelt
„Schlimme Szenen“: Deutschland versinkt im Crack
Abhängige, die in Hauseingängen Crackpfeifen rauchen, überforderte Anrainer sowie Kommunen, die Alarm schlagen: Crack ist in vielen Städten Deutschlands angekommen.
Mit den Herausforderungen für Süchtige, Kommunen und Drogenhilfen beschäftigen sich Expertinnen und Experten auf einer Fachtagung in Frankfurt. „Die Droge hat ein enormes Suchtpotenzial“, sagt Heino Stöver, der die Konferenz mitorganisiert.
„Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt“
Die Wirkung sei mit einer enormen, aber kurzen Euphorie verbunden, bevor man dann in eine Dysphorie – also ein krasses Tief – zurückfalle. „Ich habe ganz schlimme Szenen vor Augen, wo Menschen himmelhoch jauchzend und in der nächsten Minute zu Tode betrübt sind.“ Viele Konsumierende würden betteln oder sich prostituieren, um an neuen Stoff zu gelangen. Auf der Straße seien sie kaum erreichbar für Beratungsangebote.
Crack wird auf Kokainbasis produziert
Crack wird auf Kokainbasis, oft vermischt mit Backpulver, hergestellt. Die Kristalle werden erhitzt, bevor sie meist mit einer Pfeife geraucht werden. Der Name Crack bezieht sich auf das knackende Geräusch, das dabei zu hören ist. Anders als Kokain, das über die Nasenschleimhaut aufgenommen werde, wirke Crack über die Lunge – damit sei die Aufnahmefläche größer und die Wirkung stärker und schneller, sagt Stöver.
Das hängt mit dem enormen Kokain-Angebot zusammen. Längst ist von einer Kokain-Schwemme die Rede. „Das sieht man wirklich weltweit, dass die Anbauzahlen hochgegangen sind und das hat dazu geführt, dass sehr viel Kokain verfügbar ist“, sagt Esther Neumeier, Leiterin der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Das globale Angebot aus Südamerika hat sich laut UNO-Drogenbericht binnen zehn Jahren mehr als vervierfacht – Europa ist nach den USA der zweitgrößte Abnehmermarkt.
Elend im Frankfurter Bahnhofsviertel kaum zu übersehen
In vielen Städten Deutschlands ist das Elend kaum zu übersehen, etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel. „Wir sehen, dass die Menschen sehr stark und schnell körperlich verelenden und auch psychische Auffälligkeiten aufweisen“, sagt Stöver. Sie hätten oftmals eine kurze Zündschnur, seien rastlos und schnell gereizt. Hunger, Durst, Schlaf träten in den Hintergrund.
Und: Längst seien nicht mehr nur Hochburgen wie Frankfurt oder Hamburg betroffen. Inzwischen sei Crack in nahezu jeder größeren westdeutschen Stadt und natürlich in Berlin angekommen. In Dortmund appellierten Einzelhändler im Frühjahr an die Stadtpolitik: Das Sicherheitsgefühl von Kunden und Anrainern sei erheblich beeinträchtigt, die Kosten für Sicherheit und Reinigung stiegen. Ihr Ruf: Hilfsangebote nach Zürcher Vorbild.
Zürich als Vorbild
Zürich hatte in den 1990er-Jahren die größte offene Drogenszene Europas – mehrere Hundert Drogentote pro Jahr, mitten in der Innenstadt. Was half, waren Suchthilfezentren mit Konsummöglichkeit, Ruhebetten, Essen, Duschen, Sozialberatung. Und mit einem entscheidenden Element: In Teilen der Einrichtungen dürfen Konsumenten untereinander Drogen teilen. Speziell mit Crack habe man schon lange Erfahrungen, sagt Florian Meyer, der die Konsumräume in der Schweizer Stadt verantwortet. Crack mache inzwischen 80 Prozent der dortigen Konsumvorgänge aus. Um Abhängige zu erreichen, müssten sich die Einrichtungen maximal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Sie müssten Orte sein, „die zum Verweilen einladen“.
Viele Experten sprechen sich dafür aus, auch in Deutschland Mikrohandel in Konsumräumen zuzulassen – also den Tausch und die Weitergabe kleinster Drogenmengen unter Konsumenten. Das sei ein Anreiz, um die Abhängigen überhaupt in die Einrichtungen zu bringen.
Situation in Österreich
An Wien scheint die Crackproblematik bisher weitgehend unbemerkt vorbeigegangen zu sein, obwohl auch hierzulande Experten und Ermittler von einer Kokainschwemme sprechen. In Wien ist laut Polizei in der Vergangenheit zwar schon vereinzelt Crack aufgetaucht. Am Markt hat sich das Suchtgift aber offensichtlich bisher nicht durchgesetzt.
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