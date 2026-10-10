Was als historischer Sager begann, bestimmt heute die Weltpolitik: „China, China, China!“. In seiner Serie „Zwischen Himmel und Erde“ wagt Christian Mähr den Blick ins Reich der Zukunft. Er spekuliert, was nach dem totalen Sieg im Wirtschaftskrieg geschieht – und warum am Ende ausgerechnet der deutsche Idealismus und modernste KI die Rettung bringen könnten.
Man ist wegen seiner anderen Sprüche versucht, dem keine Bedeutung zuzumessen; seine prognostische Fähigkeit war eher begrenzt – schließlich hat Kaiser Wilhelm II. den Deutschen auch gesagt: „Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen!“ Das hat dann nicht so geklappt. Aber beim China-Zitat hatte er wohl eine Eingebung, denn gut hundert Jahre später ist der China-Sager Bestandteil der medialen Kultur. China des Morgens, China des Abends, China vorne, China hinten – „China, China, China!“ ist wohl, preußisch knapp, die beste Zusammenfassung der Verhältnisse. China subventioniert seine Produkte weit über den Eichstrich und schüttet den Westen damit zu, ruiniert unser Industrie-Monopol! Damit endet die düstere Erzählung, die Geschichte natürlich nicht.
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