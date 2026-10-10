Das China-Dilemma und die List der Geschichte

Man ist wegen seiner anderen Sprüche versucht, dem keine Bedeutung zuzumessen; seine prognostische Fähigkeit war eher begrenzt – schließlich hat Kaiser Wilhelm II. den Deutschen auch gesagt: „Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen!“ Das hat dann nicht so geklappt. Aber beim China-Zitat hatte er wohl eine Eingebung, denn gut hundert Jahre später ist der China-Sager Bestandteil der medialen Kultur. China des Morgens, China des Abends, China vorne, China hinten – „China, China, China!“ ist wohl, preußisch knapp, die beste Zusammenfassung der Verhältnisse. China subventioniert seine Produkte weit über den Eichstrich und schüttet den Westen damit zu, ruiniert unser Industrie-Monopol! Damit endet die düstere Erzählung, die Geschichte natürlich nicht.