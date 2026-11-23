Der allgemeine Sparzwang macht auch vor der Jugendarbeit nicht Halt: Die Stadt Bludenz hat sich wie berichtet bereits vor Monaten dazu entschlossen, ihre jährlichen Förderungen für die Jugendinformationsstelle „aha“ komplett einzustellen. Doch das ist nicht der einzige Grund für die Schließung: Das Informationsverhalten junger Menschen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, Jugendliche suchen seltener eine physische Anlaufstelle auf und informieren sich stattdessen primär über das Internet.