Die Jugendinformationsstelle „aha“ in Bludenz macht mit Ende November dicht. Grund dafür sind gestrichene Fördergelder der Stadt und die fortschreitende Digitalisierung. Künftig setzt man für den Süden Vorarlberg auf ein mobiles Konzept.
Der allgemeine Sparzwang macht auch vor der Jugendarbeit nicht Halt: Die Stadt Bludenz hat sich wie berichtet bereits vor Monaten dazu entschlossen, ihre jährlichen Förderungen für die Jugendinformationsstelle „aha“ komplett einzustellen. Doch das ist nicht der einzige Grund für die Schließung: Das Informationsverhalten junger Menschen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, Jugendliche suchen seltener eine physische Anlaufstelle auf und informieren sich stattdessen primär über das Internet.
Digitaler und mobiler
Als Reaktion auf diese Entwicklungen wird das Beratungsangebot nun unter dem neuen Namen „aha Jugendinfo Süd“ umstrukturiert. Die Einrichtung soll in Zukunft regionaler, mobiler und stärker digital ausgerichtet sein. Für tiefergehende persönliche Beratungen stehen den Jugendlichen nach wie vor die „aha“-Infostellen in Bregenz und Dornbirn offen.
Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Bludenz wird in neuer Form fortgesetzt. So führt die Stadt die Initiative „Bludenz Inside“ künftig in Kooperation mit dem „aha“ weiter. Ziel von „Bludenz Inside“ ist es, Jugendlichen die zahlreichen Einrichtungen Stadt näherzubringen und ihnen einen einfachen Zugang zu Unterstützungsangeboten zu ermöglichen.
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