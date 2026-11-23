Die „K-Cyl FlexCo“ war im Zuge des Sanierungsverfahrens der „König GmbH & Co KG“ gegründet worden, um den Teilbetrieb „Zylinderfertigung“ fortzuführen und noch offene Kundenaufträge, insbesondere für Unternehmen aus der Motorrad- und Fahrzeugindustrie, abzuwickeln. Kurz: Die „K-Cyl FlexCo“ war von Anfang an ein Konstrukt mit Ablaufdatum. Eine Vereinbarung zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs habe zunächst planmäßig funktioniert, heißt es von Unternehmen. Infolge der KTM-Insolvenz, daraus resultierender Produktionsunterbrechungen und Differenzen über den Umfang weiterer Finanzierungszusagen hätten sich aber ab dem heurigen Frühjahr erhebliche Liquiditätsengpässe eingestellt. Zu allem Übel verzögerten sich auch noch fix eingeplante Kundenaufträge, wodurch dringend nötige Mittelzuflüsse ausgeblieben seien.