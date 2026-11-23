Die „K-Cyl FlexCo“, eine Nachfolgegesellschaft des 2024 in Schieflage geratenen Motorenkomponentenherstellers Elko König (Rankweil), ist insolvent. Am Montag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf vier Millionen Euro, von der Insolvenz betroffen sind 28 Gläubiger und drei Dienstnehmer. Angeboten wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 80 Prozent.
Die „K-Cyl FlexCo“ war im Zuge des Sanierungsverfahrens der „König GmbH & Co KG“ gegründet worden, um den Teilbetrieb „Zylinderfertigung“ fortzuführen und noch offene Kundenaufträge, insbesondere für Unternehmen aus der Motorrad- und Fahrzeugindustrie, abzuwickeln. Kurz: Die „K-Cyl FlexCo“ war von Anfang an ein Konstrukt mit Ablaufdatum. Eine Vereinbarung zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs habe zunächst planmäßig funktioniert, heißt es von Unternehmen. Infolge der KTM-Insolvenz, daraus resultierender Produktionsunterbrechungen und Differenzen über den Umfang weiterer Finanzierungszusagen hätten sich aber ab dem heurigen Frühjahr erhebliche Liquiditätsengpässe eingestellt. Zu allem Übel verzögerten sich auch noch fix eingeplante Kundenaufträge, wodurch dringend nötige Mittelzuflüsse ausgeblieben seien.
Hohe Quote dank Einigung mit den Kunden
Zu den wesentlichen Vermögenswerten zählen laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) offene Kundenforderungen, Lagerbestände und betriebliches Anlagevermögen. Dass den Gläubigern eine ungewöhnlich hohe Quote von 80 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten werden kann, liegt daran, dass es zwischenzeitlich eine Einigung mit den Kunden zur Finanzierung des Weiterbetriebs und entsprechende Auftragseingänge gegeben hat.
Endgültiges Aus in absehbarer Zeit
Die Schieflage folgt auf einen bereits im Frühjahr angekündigten Personalabbau. Die „K-Cyl FlexCo“ hatte damals rund 70 Beschäftigte zur Kündigung angemeldet. Inzwischen beschäftigt die Gesellschaft nur noch drei Dienstnehmer. Nach Abwicklung der verbliebenen Aufträge soll die Geschäftstätigkeit endgültig beendet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.